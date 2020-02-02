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В Донском женщина забыла о своем ребенке и попала под уголовную статью

В Донском женщина забыла о своем ребенке и попала под уголовную статью

32-летняя мать уклонялась от выплаты алиментов.

В Донском у судебных приставов находится исполнительное производство в отношении гражданки Б. 1988 года рождения о взыскании задолженности по алиментным платежам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

За уклонение от выплаты алиментов неплательщица была привлечена к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд признал ее виновной и назначил ей 60 часов обязательных работ. Но после отбытия наказания женщина к выплате алиментов так и не приступила.

В результате в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Напомним, санкция статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 1 года.

По информации службы судебных приставов, только в январе 2020 года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 25 таких уголовных дел.

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