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В Туле выпустили книгу для незрячих о Тульском кремле
По информации Регионального библиотечно-информационного комплекса Тульской области.

В Туле выпустили книгу для незрячих о Тульском кремле

Тульская областная специальная библиотека для слепых презентовала издание «Тульский кремль — щит и меч России», адаптированное для незрячих читателей.

Материал в ней представлен в двух форматах: укрупненный шрифт для слабовидящих и рельефно-точечный шрифт Брайля. Издание снабжено рельефно-графическими иллюстрациями: на каждую из цветных фотографий наложен пластиковый лист с рельефным изображением того же объекта.

Так читатели могут с помощью осязания узнать, что такое Одоевская башня кремля, какой формы зубцы кремлевских стен, каковы на ощупь старинные гребень и кресало, найденные при раскопках.

Форзацы книги выполнены в старинной технике мраморирования. Сначала рисунок наносят акварелью на воду, а потом переносят на бумагу. Чтобы выпустить эту книгу, понадобилось подключить силы сразу двух издательств.

Материал изложен в форме экскурсии с тифлокомментарием (подробным словесным описанием объектов для незрячих) по историко-архитектурному комплексу Тульского кремля и по Кремлевскому саду. В книге также собраны стихи, посвященные кремлю.

В составлении текста принимал участие весь коллектив библиотеки. Использовались не только книги по краеведению, но и информация из СМИ.

Книга выпущена в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля.

Ее тираж — 50 экземпляров, так что ее уже можно считать библиографической редкостью.

Заместитель директора Регионального библиотечно-информационного комплекса, заведующая Тульской областной специальной библиотекой для слепых Елена Брешенкова рассказала:

– К сожалению, мы не можем отправить эти книги во все библиотеки региона. Но мы обязательно подарим один экземпляр Российской государственной библиотеке для слепых, которой исполняется 100 лет. Один экземпляр отдадим в Тульскую областную научную библиотеку. Кроме того, подарим книгу специальным библиотекам в другие регионы. И будем дарить ее тем муниципальным библиотекам, которые станут победителями конкурсов, проводимых в Тульской области.

Незрячие и слабовидящие туляки могут почитать книгу о Тульском кремле в самой специальной библиотеке по адресам:

  • ул. Щегловская Засека, 9,  тел.: +7 (4872) 41-03-36, 41-04-81, понедельник-четверг: 10.00 — 18.00, пятница: 10.00 — 17.00,
  • ул. Оружейная, 54 (Трогательный зал библиотеки), тел. +7 (4872) 21-92-27, понедельник-четверг: 10.00-18.00, пятница: 10.00-17.00.
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