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Покупаем недвижимость: как защитить себя от мошенников
Фото pixabay.com

Покупаем недвижимость: как защитить себя от мошенников

Советует Управление Росреестра Тульской области.

Перед покупкой недвижимости (земли, жилых и нежилых зданий, помещений), а в особенности вторичного жилья, в первую очередь нужно проверить данные об объекте недвижимости.

Для этого можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В документе содержатся актуальные на дату подготовки такой выписки сведения. Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в срок не более трех рабочих дней.

На сайте Росреестра доступен электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», благодаря которым правообладатель объекта недвижимости может запросить актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости в режиме онлайн.

Росреестр рекомендует принять дополнительные меры по проверке истории объекта недвижимости до заключения сделки:

  • в случае если квартиру продают по доверенности;
  • в случае если покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии;
  • в случае если покупателя торопят с подписанием документов;
  • в случае если объект недвижимости продается намного меньше обычной рыночной цены без достаточных на этого оснований;

Одной из следующих мер, которая защитит ваше имущество, является заявление о том, что сделки могут производиться только при личном участии правообладателя. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. И если кто-то посторонний обратится в Росреестр за регистрацией такого объекта, ему откажут.

В случае обращения за государственной регистрацией в электронном виде законодатель также предусмотрел определенные меры. При этом в Росреестр необходимо представить заявление о возможности проведения таких действий в бумажном виде и в ЕГРН будет внесена соответствующая отметка.

Собираясь приобрести недвижимость никогда не пренебрегайте вопросами безопасности, проверьте юридическую чистоту сделки. Пользуйтесь этими рекомендациями в целях исключения злоупотреблений и действий мошеннического характера. В вопросах приобретения недвижимости мелочей не должно быть.

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