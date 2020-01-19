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На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan

На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan

По предварительной информации, предполагаемый виновник ДТП был пьян.

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно 00.10, 19 января, на ул. Вильямса в Туле столкнулись Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП пострадал водитель Kia, которого доставили в больницу с травмой головы и подозрением на перелом руки.

По словам водителя Volkswagen, он следовал в направлении от ул. Кутузова и, собираясь свернуть на автостоянку, в районе остановки ул. Марины Расковой включил сигнал правого поворота. В районе въезда на стоянку в него сзади влетел Kia и от удара кроссовер вылетел с дороги, сбив ограждение.

По предварительной информации, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 1
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 2
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 3
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 4
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 5
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 6
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 7
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 8
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 9
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 10
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 11
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 12
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 13
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 14
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 15
На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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