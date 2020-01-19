На ул. Вильямса в Туле Kia Rio влетел в Volkswagen Tiguan

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно 00.10, 19 января, на ул. Вильямса в Туле столкнулись Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП пострадал водитель Kia, которого доставили в больницу с травмой головы и подозрением на перелом руки.



По словам водителя Volkswagen, он следовал в направлении от ул. Кутузова и, собираясь свернуть на автостоянку, в районе остановки ул. Марины Расковой включил сигнал правого поворота. В районе въезда на стоянку в него сзади влетел Kia и от удара кроссовер вылетел с дороги, сбив ограждение.

По предварительной информации, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.