Тулячки в составе Детского хора России выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца

В Государственном Кремлевском дворце состоялся традиционный концерт Детского хора России. Уже пятый раз этот уникальный коллектив, состоящий из талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты РФ, выступил на главной сцене страны.

Наш регион в этом году представляли учащиеся Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля : Алиса Колоскова, Анна Рослякова, Софья Смирнова, Ангелина Воронкова и учащаяся детской школы искусств № 6 г. Тулы Виктория Ковалёва. Возглавляла делегацию преподаватель ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» Анастасия Юрьевна Суворкина.

Все пять участниц являются воспитанницами Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», где они занимаются под руководством опытного преподавателя, заслуженного работника культуры РФ Л. А. Плугатар .

В этом году Детский хор России, состоящий из 548 школьников, исполнил популярные песни и фрагменты из мировой хоровой классики, в частности, фрагмент из кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» и «Оду к радости» из финала 9-й симфонии Бетховена, а так же произведения Чайковского, Прокофьева, Глинки.

Коллектив выступил вместе с Российским национальным молодежным оркестром под управлением Андрея Петренко, главного хормейстера Мариинского театра.

В концерте также приняли участие известные эстрадные артисты. Лариса Долина спела с юными хористами известную песню «Дадим шар земной детям» на музыку Давида Тухманова, а Дмитрий Маликов солировал с новогодним хитом «Снежинка» Евгения Крылатова.

В фойе Кремлевского дворца перед концертом выступили 7 музыкальных коллективов из разных регионов Российской Федерации, приглашенных «Духовым обществом» имени Валерия Халилова.

В этом году Детскому хору России исполняется 6 лет. Он был основан в 2013 году по итогам конкурсного отбора детей в возрасте от 9 до 14 лет. В состав хора включена тысяча одарённых вокалистов из всех регионов нашей страны и ведущих хоровых образовательных учреждений.

Детский хор принимал участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи (2014 г.), в ежегодном хоровом празднике на Красной площади ко Дню славянской письменности и культуры, в 2019 году концертом Детского хора России открывались Ганзейские дни Нового времени во Пскове и других крупнейших государственных мероприятиях.

Для осуществления этого грандиозного проекта задействованы ведущие специалисты в области хорового искусства, среди которых народный артист России Геннадий Дмитряк. Дирижер — председатель Всероссийского хорового общества, художественный руководитель и генеральный директор Государственного Академического Мариинского театра, народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев.