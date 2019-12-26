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В Ефремове полицейские задержали разбойника, напавшего с ножом на продавщицу

В Ефремове полицейские задержали разбойника, напавшего с ножом на продавщицу

Добычей злоумышленника стала выручка продуктового магазина – восемь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в Ефремове задержали подозреваемого в разбойном нападении. Жертвой разбоя стала продавщица местного магазина. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленник ворвался в торговый зал и, угрожая женщине ножом, забрал из кассы выручку – 8000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий, изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что разбой совершил 57-летний местный житель. Не исключается его причастность к другим преступлениям – эта версия проверяется. Злоумышленник задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 +1
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