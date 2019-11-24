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В Туле стартовал шахматный турнир для детей

В Туле стартовал шахматный турнир для детей

Состязания будут проходить по выходным и завершатся 7 декабря.

В Тульской шахматной гостиной стартовал турнир для детей 2011 г. р. и моложе, не имеющих спортивной квалификации (новичков). Самому юному участнику не исполнилось еще и 5 лет.

На старт вышло 26 спортсменов, 21 мальчик и 5 девочек. Несмотря на юный возраст, шахматисты играют по правилам классических шахмат с записью партии.

В первый день было сыграно две партии, в которых только четыре участника смогли выиграть обе партии — Егор Боровков, Анатолий Морозов, Варвара Каткова и Семен Черкасов. По полтора очка набрали Даниил Горацев, Дмитрий Скуйбин, Георгий Домнин и Егор Смолянинов.

Турнир будет проходить по выходным и завершится 7 декабря

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