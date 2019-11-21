Ко дню памяти Толстого вышел альбом со звуками Ясной Поляны

Композиции составлены на основе коллекции звуков, которую музыканты собрали в усадьбе великого писателя в Ясной Поляне.

Музыкальный альбом «Ясная Октава» команды «Ахимса Квинтет», созданный в ходе экспериментального арт-проекта Ростеха, музея-усадьбы Л. Н. Толстого и платформы Syg. ma, опубликован на главных музыкальных площадках.

Композиции составлены на основе коллекции звуков, которую музыканты собрали в усадьбе великого писателя в Ясной Поляне. Дата релиза выбрана не случайно — 109 лет назад, 20 ноября 1910 года, Лев Толстой ушел из жизни.

Альбом «Ясная Октава» стал завершающим этапом спецпроекта, инициированного Ростехом и музеем-усадьбой «Ясная Поляна» летом этого года в рамках театрального фестиваля «Толстой».

Услышать как музыку те звуки Ясной Поляны, которые мы чаще всего не замечаем, создать музыкальное произведение из самого фона жизни — такова идея проекта «Ясная Октава». Она принадлежит журналисту, руководителю образовательного проекта «Полка» Юрию Сапрыкину.

Музыканты-участники проекта «Ясная Октава» были выбраны на конкурсной основе. В состав квинтета вошли музыкальный продюсер, звукорежиссер Олег Буянов, звукорежиссер и электронный музыкант Иван Меркулов, композитор и пианист Дмитрий Устинов; электронный музыкант Карина Казарян, эмбиент-музыкант Дмитрий Люшаков. Партнером проекта стал входящий в Ростех электроакустический завод «Октава», который предоставил для записи профессиональные микрофоны своего производства.

– Проект «Ясная Октава» — яркий пример нашего основного принципа поддержки культурных инициатив, который можно выразить тремя словами: технологии, культура, человек. Сплав трех этих факторов позволил по-новому раскрыть атмосферу места, где жил Толстой, выразить в музыке дух усадьбы «Ясная Поляна». С помощью современной акустической техники музыканты очень точно, чисто и объемно записали голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, звучание рояля в Доме Толстого. Этот акустический ряд музыканты превратили в 12 уникальных композиций, представив свое творческое видение места гения, — отметила директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

Каждый трек носит название, связанное с родиной Толстого, — Самородный лес, Житня и Рига, Прешпект, Гусева поляна, Флигель Кузминских, Чепыж. Все композиции составлены из звуков, записанных в этих локациях.

Для записи использовался «хедлайнер» продуктовой линейки «Октавы» — конденсаторный микрофон МК-012. Он обладает компактными размерами и способностью максимально точно передавать звук, улавливать важные его нюансы. Такие микрофоны выпускаются в разной комплектации: с узконаправленным капсюлем — для сегментации звука и с капсюлем круговой направленности, позволяющим собрать максимальную палитру окружающих звуков, все до мельчайшего шороха.

Выбрать площадку и послушать альбом можно на сайте https://onerpm.ru/yasnayaoktava#.