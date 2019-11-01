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Пьяный алексинец с игрушечным пистолетом устроил дебош в магазине

Пьяный алексинец с игрушечным пистолетом устроил дебош в магазине

Посетители скрутили ранее судимого мужчину и передали его полицейским.

В Алексине сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в одном из магазинов. Накануне вечером туда пришёл нетрезвый мужчина – он стал вести себя агрессивно, мешая продавцам и посетителям.

Нарушая общественный порядок, буян размахивал игрушечным пистолетом. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, двое покупателей, находившихся в торговом зале, скрутили мужчину и вызвали полицию. Ранее судимый 41-летний неработающий местный житель доставлен в отдел для разбирательства.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:37 +3
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