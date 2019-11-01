Пьяный алексинец с игрушечным пистолетом устроил дебош в магазине

В Алексине сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в одном из магазинов. Накануне вечером туда пришёл нетрезвый мужчина – он стал вести себя агрессивно, мешая продавцам и посетителям.

Нарушая общественный порядок, буян размахивал игрушечным пистолетом. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, двое покупателей, находившихся в торговом зале, скрутили мужчину и вызвали полицию. Ранее судимый 41-летний неработающий местный житель доставлен в отдел для разбирательства.