«Малефисента» возвращается на большие экраны

История знаменитой сказочной чародейки и юной принцессы Авроры продолжается спустя несколько лет. Аврора готовится принять трон, размышляя о том, готова ли она стать королевой. С ней связана сложными взаимоотношениями тёмная фея Малефисента, чьи чары способны наложить поистине чудовищные заклятия. Малефисента готова пойти на всё, чтобы защитить свой волшебный лес и всех магических существ, что там обитают, если вдруг им может угрожать какая-либо опасность от королевства.

Это редкий случай когда Анджелина Джоли не только снялась в продолжении картины, но и выступила ее продюсером. Роль Авроры так же исполнила повзрослевшая актриса Эль Фаннинг.

Премьера фильма состоится 17 октября. Билеты уже в продаже на сайте kinoteatr.ru.