В Туле торжественно отметили День учителя: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С профессиональным праздником директоров образовательных учреждений города, педагогов и работников сферы образования поздравил и. о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев:

– День учителя – это, бесспорно, один из самых душевных праздников, ведь именно вы, учителя, воспитываете подрастающее поколение, и от вас во многом зависит то, каким человеком станет каждый из ваших учеников. Вы не просто дарите детям знания, вы прививаете моральные принципы, духовные ориентиры, зачастую служите личным примером. Вы шагаете в ногу со временем и применяете инновационные методики в обучении, всегда творчески подходите к своей работе и готовы к новым открытиям.

Сегодня в сфере образования нам есть чем городиться: 32 стобалльника, 338 медалистов, 341 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по итогам прошлого года. За это мы говорим спасибо вам, дорогие учителя!

Начальник управления образования Татьяна Золотова сообщила, что в Туле порядка семи тысяч человек заняты в системе образования – в одной из самых сильных в ЦФО. Она также отметила высокий профессионализм директорского корпуса тульских образовательных организаций.

Затем состоялась торжественная часть мероприятия – чествование работников сферы образования медалями администрации города «За вклад в развитие образования», дипломами администрации Тулы победителей и призеров муниципального конкурса «Лидер в образовании-2019» и благодарственными письмами управления образования. Завершился праздник концертной программой.