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В Туле торжественно отметили День учителя: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле торжественно отметили День учителя: фоторепортаж

Праздник состоялся на базе центра образования № 1 им. Героя России Д. Е. Горшкова.

С профессиональным праздником директоров образовательных учреждений города, педагогов и работников сферы образования поздравил и. о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев:

– День учителя – это, бесспорно, один из самых душевных праздников, ведь именно вы, учителя, воспитываете подрастающее поколение, и от вас во многом зависит то, каким человеком станет каждый из ваших учеников. Вы не просто дарите детям знания, вы прививаете моральные принципы, духовные ориентиры, зачастую служите личным примером. Вы шагаете в ногу со временем и применяете инновационные методики в обучении, всегда творчески подходите к своей работе и готовы к новым открытиям.

Сегодня в сфере образования нам есть чем городиться: 32 стобалльника, 338 медалистов, 341 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по итогам прошлого года. За это мы говорим спасибо вам, дорогие учителя!

Начальник управления образования Татьяна Золотова сообщила, что в Туле порядка семи тысяч человек заняты в системе образования – в одной из самых сильных в ЦФО. Она также отметила высокий профессионализм директорского корпуса тульских образовательных организаций.

Затем состоялась торжественная часть мероприятия – чествование работников сферы образования медалями администрации города «За вклад в развитие образования», дипломами администрации Тулы победителей и призеров муниципального конкурса «Лидер в образовании-2019» и благодарственными письмами управления образования. Завершился праздник концертной программой. 

Галерея
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 1
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 2
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 3
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 4
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 5
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 6
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 7
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 8
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 9
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 10
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 11
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 12
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 13
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 14
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 15
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 16
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 17
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 18
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 19
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 20
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 21
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 22
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 23
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 24
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 25
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 26
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 27
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 28
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 29
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 30
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 31
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 32
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 33
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 34
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 35
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 36
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 37
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 38
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 39
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 40
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 41
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 42
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 43
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 44
Награждение педагогов в честь Дня учителя, Фото: 45
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Автор: Леонид Почекин
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