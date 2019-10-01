В Туле выступит Jony — автор хита «Френдзона»
10 октября на сцене Concert Hall поклонники услышат искренние душевные песни из нового альбома. Начало концерта в 19.00.
Молодой талантливый юноша более известен интернет-пользователям. Его песни «Аллея», «Звезда» и «Френдзона» вошли в сотню самых прослушиваемых треков ВКонтакте. А прославился Jony благодаря тому, что перепел хит T-Fest «Улети».
На концерте музыкант презентует свой дебютный альбом «Список твоих мыслей», который вышел в конце июня. В релиз вошла совместная работа с HammAli & Navai.
Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
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