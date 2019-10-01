новости
новости
Регистрация
В Туле выступит Jony — автор хита «Френдзона»
Фото на vk.com/jony_me

В Туле выступит Jony — автор хита «Френдзона»

10 октября на сцене Concert Hall поклонники услышат искренние душевные песни из нового альбома. Начало концерта в 19.00.

Молодой талантливый юноша более известен интернет-пользователям. Его песни «Аллея», «Звезда» и «Френдзона» вошли в сотню самых прослушиваемых треков ВКонтакте. А прославился Jony благодаря тому, что перепел хит T-Fest «Улети».

На концерте музыкант презентует свой дебютный альбом «Список твоих мыслей», который вышел в конце июня. В релиз вошла совместная работа с HammAli & Navai.

Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

Купить билет
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:00 −3
Другие статьи по темам
Люди
Jony
Место
Concert HallТула
Прочее
концерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Памяти великого тульского оружейника
Памяти великого тульского оружейника
Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности
Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.