Jony
10 октября в тульском клубе Concert Hall выступит, стремительно покоряющий чарты и плейлисты, молодой хитмейкер Jony. Музыкант представит хиты из своего нового альбома «Список твоих мыслей».
Jony прославился благодаря своих хитам «Аллея», «Лали», «Без тебя я не я», «Френдзона», «Love Your Voice». Новый альбом и все треки музаканта буквально взорвали сети. Его композиции отличает высокая чувственность, искренность и мелодичность исполнения.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 октября 2019, четверг
19:00
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽