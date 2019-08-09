10 октября в тульском клубе Concert Hall выступит, стремительно покоряющий чарты и плейлисты, молодой хитмейкер Jony. Музыкант представит хиты из своего нового альбома «Список твоих мыслей».

Jony прославился благодаря своих хитам «Аллея», «Лали», «Без тебя я не я», «Френдзона», «Love Your Voice». Новый альбом и все треки музаканта буквально взорвали сети. Его композиции отличает высокая чувственность, искренность и мелодичность исполнения.