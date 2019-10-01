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Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности
Фото из архива Myslo.

Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности

Ему назначили крупный штраф.

В Центральном районном суде Тулы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего начальника Тульского УГИБДД Михаила Есакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в период с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 года Есаков использовал для личных поездок служебные автомобили, на которые были установлены специализированные государственные знаки.

Это позволило ему избежать административной ответственности за нарушения ПДД — превышение скорости. В Тульской области Есаков нарушил правил на 497500 рублей, в Рязанской — на 164000 рублей.

- Преступные действия Есакова М. В. повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушения, не соблюдении скоростного режима при управлении транспортными средствами, и способствовавшем созданию аварийных ситуаций в процессе дорожного движения, - сообщается на сайте Центрального районного суда,

30 сентября суд вынес решение о прекращении уголовного дела. Есакову назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило, и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:41 −6
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