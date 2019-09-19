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В Туле подведены итоги театрального фестиваля GingerFest

В Туле подведены итоги театрального фестиваля GingerFest

С 13 по 17 сентября туляки и гости города увидели марафон спектаклей и мастер-классов.

В Туле отгремел I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. За несколько дней на разных площадках города туляки увидели постановки коллективов из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

Организаторы мероприятия подвели итоги фестиваля:

  • лучшее мультимедийное оформление — театр La Parata (Гранада, Испания),
  • лучшее музыкальное оформление спектакля — театр танца «Силентиум» (Тула, Россия),
  • лучшая хореография — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),
  • лучшие костюмы — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),
  • лучший ансамбль — театральная ассоциация Додеканеса Quinta (Родос, Греция),

Фото: vk.com/gingerfest_tula.
  • лучшая сценография — театральная школа «YA! Young acting» (Брикслегг, Австрия)
  • лучшая мужская роль второго плана — Винисиус Молдован (Алба-Юлия, Румыния),
  • лучшая женская роль второго плана — Хёк Леони Пиа (Брикслегг, Австрия),
  • лучшая мужская роль — Танасис Захаропулос (Родос, Греция),
  • лучшая женская роль — Валерия Техеро Навас (Кордова, Испания),
  • лучшая режиссура — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),
  • лучший спектакль (Гран-при) — театр Skepsis (Алба-Юлия, Румыния).

Кстати, организаторы пообещали, что фестиваль вернется в Тулу в следующем году.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:51 0
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