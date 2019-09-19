В Туле подведены итоги театрального фестиваля GingerFest

С 13 по 17 сентября туляки и гости города увидели марафон спектаклей и мастер-классов.

В Туле отгремел I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. За несколько дней на разных площадках города туляки увидели постановки коллективов из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

Организаторы мероприятия подвели итоги фестиваля:

лучшее мультимедийное оформление — театр La Parata (Гранада, Испания),

лучшее музыкальное оформление спектакля — театр танца «Силентиум» (Тула, Россия),

лучшая хореография — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),

лучшие костюмы — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),

лучший ансамбль — театральная ассоциация Додеканеса Quinta (Родос, Греция),



Фото: vk.com/gingerfest_tula.

лучшая сценография — театральная школа «YA! Young acting» (Брикслегг, Австрия)

лучшая мужская роль второго плана — Винисиус Молдован (Алба-Юлия, Румыния),

лучшая женская роль второго плана — Хёк Леони Пиа (Брикслегг, Австрия),

лучшая мужская роль — Танасис Захаропулос (Родос, Греция),

лучшая женская роль — Валерия Техеро Навас (Кордова, Испания),

лучшая режиссура — студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия),

лучший спектакль (Гран-при) — театр Skepsis (Алба-Юлия, Румыния).

Кстати, организаторы пообещали, что фестиваль вернется в Тулу в следующем году.