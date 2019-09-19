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В Туле открылась выставка картин Нады Дутиной

В Туле открылась выставка картин Нады Дутиной

Поддержать художницу пришел и известный футболист, игрок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров.

18 сентября в Выставочном зале Тулы открылась персональная выставка художницы Нады Дутиной. Талантливая девушка представила более 90 авторских работ, выполненных в стилях импрессионизма и экспрессионизма.

Нада — представитель и учредитель международной общественной организации художников «Круг». Она родилась в Требине (Босния и Герцеговина), там же закончила Академию живописи и графики. Её работы находятся в галереях в Боснии и Герцеговине, России, Германии, Франции, США, Италии.

С 2007 года художница проходит стажировку в Туле, в студии станковой живописи и графики Александра Петровичева. Именно его последовательницей себя считает Нада Дутина.

Нада Дутина

- Я 12 лет назад приехала в Россию по приглашению Александра Петровичева. Я являюсь его ученицей и считаю себя его последовательницей. Люблю этого художника и могу многому у него поучиться.

Работы, представленные на выставке, были написаны в период с 2008 по 2019 годы в Черногории, Боснии и Герцеговине, России.

Много картин Нада создала в Тульской области, в частности, в Ясной Поляне. По словам художницы, это место вдохновляет талантливых людей.

Поддержать Наду Дутину пришел известный футболист, звезда тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров. Капитан оружейников рассказал корреспонденту Myslo, как он познакомился с художницей.

- На выставку меня пригласили мои друзья — художники Александр и Нада. Я познакомился с ними примерно полтора года назад в Ясной Поляне. Мы с семьей гуляли там и увидели, что люди рисуют. Подошли, познакомились. С тех пор я занимаюсь у них в студии, они меня учат живописи. Мне это очень интересно. Это отвлекает от насущных вопросов и стимулирует развиваться в разных направлениях. Творчество помогает реализовать себя в других отраслях.

По словам Кирилла, он серьезно увлекся рисованием в 30 лет. Сначала занимался в Москве, но после знакомства с тульскими художниками рисует в студии Александра Петровичева. Из-за плотного рабочего графика своему хобби не удается выделить много времени.

- Мне очень нравится стиль, в котором рисует Нада. Думаю, что даже приобрету одну из ее работ, — отметил Кирилл. - Будет ли у меня персональная выставка? Возможно, в ближайшие год-полтора!

Кстати, на выставку футболист пришел в компании своего коллеги, арсенальца Евгения Луценко.

Выставка работ Нады Дутиной продлится до 18 октября 2019 года. Картины представлены в Выставочном зале (Красноармейский проспект, 16). Вход свободный.

- Я приглашаю всех туляков, кому интересно творчество, посетить мою выставку! — обратилась к жителям города талантливая художница.

Галерея
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Выставка Нади Дутиной, Фото: 61
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Выставка Нади Дутиной, Фото: 63
Выставка Нади Дутиной, Фото: 64
Выставка Нади Дутиной, Фото: 65
Выставка Нади Дутиной, Фото: 66
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Выставка Нади Дутиной, Фото: 71
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:10 +1
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