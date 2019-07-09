новости
новости
Регистрация
Туляки услышат «Истории из чемодана» Сергея Довлатова
Фото предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Туляки услышат «Истории из чемодана» Сергея Довлатова

Так называется новый спектакль по мотивам иронично-сатирического сборника рассказов Сергея Довлатова «Чемодан».

Спектакль состоится 26 июля в Большом зале «Октавы». Начало в 19.00.

Главная идея спектакля «Истории из чемодана» заключается в том, что жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть, и в спичечную коробку. Перед зрителями предстанут герои совсем недавнего нашего времени: от председателя Ленинградского горисполкома, скульптора, зачумленного редактора газеты до фарцовщиков, уголовника, солдат и работяг.


На фото актер Леонид Таранов.

Все эти роли в спектакле исполняет один актер Леонид Таранов. Для него это уже не первая подобная работа, ведь Леонид много лет работает в жанре «театр одного актера». На сцене легендарного арт-кафе «Подвал Бродячей Собаки» в Петербурге все выступления Леонида проходят при полном аншлаге. Его спектакли — это всегда свежо, актуально и просто очень смешно.

 

Купить билет
 

Сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» вошел в сотню лучших произведений русской литературы, издается огромными тиражами и переводится на иностранные языки — и это притом что юмор Довлатова, как считается, сложно перевести на другой язык. Но, как оказывается, он понятен даже тем, кто не знаком с особенностями жизни в Советском Союзе, вероятно, потому, что из мира вещей «довлатовский чемодан» давно перекочевал в понятия философские.

С недавних пор сборник рассказов «Чемодан» рекомендован к прочтению российским школьникам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Спектакль
Место
Творческий индустриальный кластер Октава
Прочее
Истории из чемоданасборник повестей Довлатова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улицах Тулы дежурит военная полиция
На улицах Тулы дежурит военная полиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.