Туляки услышат «Истории из чемодана» Сергея Довлатова

Фото предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Спектакль состоится 26 июля в Большом зале «Октавы». Начало в 19.00.

Главная идея спектакля «Истории из чемодана» заключается в том, что жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть, и в спичечную коробку. Перед зрителями предстанут герои совсем недавнего нашего времени: от председателя Ленинградского горисполкома, скульптора, зачумленного редактора газеты до фарцовщиков, уголовника, солдат и работяг.



На фото актер Леонид Таранов.

Все эти роли в спектакле исполняет один актер Леонид Таранов. Для него это уже не первая подобная работа, ведь Леонид много лет работает в жанре «театр одного актера». На сцене легендарного арт-кафе «Подвал Бродячей Собаки» в Петербурге все выступления Леонида проходят при полном аншлаге. Его спектакли — это всегда свежо, актуально и просто очень смешно.

Сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» вошел в сотню лучших произведений русской литературы, издается огромными тиражами и переводится на иностранные языки — и это притом что юмор Довлатова, как считается, сложно перевести на другой язык. Но, как оказывается, он понятен даже тем, кто не знаком с особенностями жизни в Советском Союзе, вероятно, потому, что из мира вещей «довлатовский чемодан» давно перекочевал в понятия философские.

С недавних пор сборник рассказов «Чемодан» рекомендован к прочтению российским школьникам.