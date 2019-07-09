Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
На улицах Тулы дежурит военная полиция
Они проводят совместные рейды с тульской полицией.
Сотрудники тульской полиции проводят совместные с военной полицией мероприятия по охране общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
С начала года на территории Тулы прошло более 60 подобных рейдов. Данные мероприятия направлены на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах.
В результате проведения таких рейдов выявлено 62 административных правонарушения, из них шесть совершены военнослужащими.
Подобные мероприятия и в дальнейшем будут проходить на территории региона и областного центра.
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