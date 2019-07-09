На улицах Тулы дежурит военная полиция

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Они проводят совместные рейды с тульской полицией.

Сотрудники тульской полиции проводят совместные с военной полицией мероприятия по охране общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

С начала года на территории Тулы прошло более 60 подобных рейдов. Данные мероприятия направлены на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах.

В результате проведения таких рейдов выявлено 62 административных правонарушения, из них шесть совершены военнослужащими.

Подобные мероприятия и в дальнейшем будут проходить на территории региона и областного центра.