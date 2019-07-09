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Баскетболист «Арсенала» Никита Бурков завершил игровую карьеру
Фото: БК "Арсенал".

Баскетболист «Арсенала» Никита Бурков завершил игровую карьеру

28-летний игрок принял неожиданное решение.

28-летний спортсмен БК «Арсенал» Никита Бурков принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Баскетболист провел за оружейников три сезона, по итогам прошлого он был включен порталом eurobasket.com во вторую символическую пятерку чемпионата, четыре раза входил в топ-10 игроков тура.

Сезон 2018/19 стал лучшим для Никиты в составе «Арсенала». Демонстрируя линейку из 12,7 очков, 3,8 подборов, 2,6 ассистов и 2 перехватов, он прочно занял место основного разыгрывающего.

– БК «Арсенал» желает Никите успехов и удачи во всех начинаниях и выражает огромную благодарность за игру. За эти три года ты стал родным для нас всех, и сложно представить «Арсенал» без тебя! — говорится в сообщении клуба.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:05 +1
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