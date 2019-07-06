В Щекинском районе столкнулись автобус и Opel Astra

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При столкновении пострадал один человек.

В 8.58 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 219-м километре трассы «Крым». Там столкнулись Opel Astra и пассажирский автобус Mercedes.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу, по касательной задела автобус, а затем съехала на обочину. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Пострадал один человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.