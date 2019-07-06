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В Щекинском районе столкнулись автобус и Opel Astra
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Щекинском районе столкнулись автобус и Opel Astra

При столкновении пострадал один человек.

В 8.58 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 219-м километре трассы «Крым». Там столкнулись Opel Astra и пассажирский автобус Mercedes.

По предварительным данным,  легковушка выехала на встречную полосу, по касательной задела автобус, а затем съехала на обочину. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Пострадал один человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:30 +1
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