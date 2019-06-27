новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Толстой» представил программу для детей
Саунд-драма «Детство».

Фестиваль «Толстой» представил программу для детей

Международный театральный фестиваль пройдет с 4 по 7 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В 2019 году на фестивале будет представлена обширная детская программа, по объему и разнообразию не уступающая «взрослой» и состоящая из интерактивных спектаклей и специальных событий.

5 июля в Яблоневом саду будет показан спектакль Тульского государственного театра кукол «Гусенок» по пьесе Нины Гернет и Татьяны Гуревич. Эта пьеса-игра была создана в 1930-е годы специально для Московского театра кукол и ставилась в разных странах — ее даже называли «Чайкой» кукольного театра.

Это поучительная история о дружбе и взаимовыручке, которые необходимы для того, чтобы преодолеть трудности и избежать беды.

Особенность постановки Тульского театра кукол в том, что среди привычных действующих лиц появились и новые персонажи — Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна.

 

5, 6 и 7 июля на территории теплицы пройдет программа «Рисунки и прогулки с Толстым», созданная детским проектом «Чердак» Музея современного искусства PERMM. Вместе с художниками и сотрудниками музея дети будут придумывать и рисовать собственного Льва Толстого — который не только пишет романы, а еще ездит на велосипеде, гуляет по парку, пьет чай, сажает яблони, висит на турнике... Примечательно, что главным героем детских рисунков Лев Николаевич становился еще в то время, когда в начале 1860-х годов в Ясной Поляне была открыта школа для крестьянских детей. Сохранился рисунок «Милый человек Лев Николаевич», изображающий писателя вместе с учениками на уроке гимнастики.

 

С 5 по 7 июля в Яблоневом саду состоится несколько показов саунд-драмы «Детство», основанной на одноименной повести Льва Толстого, ставшей литературным дебютом 24-летнего писателя. Жанр саунд-драмы предполагает взаимодействие музыки и драматургии в пространстве спектакля.

Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство.

Режиссер спектакля — Алексей Размахов, мастер режиссерской лаборатории Gogol School.

Для детей старше 6 лет и подростков подготовлен квест «Война и мир» — он пройдет 5, 6 и 7 июля на территории усадьбы. По словам автора квеста Александры Ловянниковой, эта игра-путешествие еще на раннем этапе пытается снять страх перед классикой, существующий у детей. Этот страх вполне объясним: классические тексты кажутся слишком длинными, в них много незнакомых слов, а в «Войне и мире» большие фрагменты написаны на французском языке. На старте путешествия ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Каждый маршрут вместе с переходами занимает около 45 минут — в зависимости от того, как быстро игроки проходят локации.

 

Расписание мероприятий и билеты — на сайте фестиваля.

Часть мероприятий детской программы фестиваля «Толстой» пройдет на территории творческого индустриального кластера «Октава».

6 июля с 12.00 до 14.00 в лектории библиотеки состоится чтение детских произведений Льва Толстого на французском языке с переводом. В этот же день с 12.00 до 17.00 во внутреннем дворе «Октавы» можно будет принять участие в дворовых играх — например, сыграть в любимые Толстым городки.

Еще одним подарком юной аудитории станет детский путеводитель по Ясной Поляне, подготовленный проектом Arzamas. Он появится на сайте проекта в преддверии фестиваля, 1 июля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области, Госкорпорации Ростех и холдинга «Вертолёты России».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:17 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Толстойпрограммадетская программаспектаклиЯсная ПолянаОктава
Люди
Лев Толстой
Место
ТулаТульская областьТворческий индустриальный кластер ОктаваМузей-усадьба Ясная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Мчится тихий огонек его души»: Умер солист группы «Високосный год»
«Мчится тихий огонек его души»: Умер солист группы «Високосный год»
Роспотребнадзор: Россияне могут вернуть деньги за путевку или авиабилеты в Грузию
Роспотребнадзор: Россияне могут вернуть деньги за путевку или авиабилеты в Грузию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.