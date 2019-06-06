Фестиваль «Толстой» объявил программу и открыл продажу билетов

Спектакль «Каренина» (София).

Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 4 по 7 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В программе фестиваля более 30 мероприятий.

Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области, Госкорпорации Ростех и холдинга «Вертолёты России».

Павел Руднев, программный директор фестиваля:

Павел Руднев – Фестиваль «Толстой» — это фестиваль процесса, его афиша зависит от того, что поставлено по текстам Льва Николаевича в мире. Толстой, как бы мы ни хотели обратного, не самый репертуарный писатель, но сам фестиваль в Ясной Поляне стал мощным стимулом для постановок, убеждением, что Толстого ставить надо. В этой связи главная наша цель — мотивировать художников интересоваться текстами Толстого и поощрять их интерес.

Российские спектакли

Фестиваль начинается и заканчивается постановками Тульского академического театра драмы: 4 июля зрители увидят спектакль «Грех» режиссера Геннадия Тростянецкого на сцене театра, а 7 июля на главной сцене в Ясной Поляне будет представлена премьера этого года — спектакль о тотальной нелюбви «Каренины» режиссера Евгения Маленчева.

Краснодарский молодежный театр покажет постановку «Дьявол» о человеке, который становится жертвой иррациональной мистической силы любви.



Спектакль «Дьявол» (Краснодар).

Государственный театр киноактера обратится к роману «Воскресение» в одноименном пластическом спектакле. В этом жанре успешно работает создатель спектакля Сергей Землянский, его сила — в экстатичности, впечатляющих массовых сценах, изяществе и благородстве человеческого тела.



Спектакль «Воскресение» (Москва).

С прошлого года в программу фестиваля входят спектакли не только по произведениям Льва Толстого, но и по текстам, созвучным его творчеству. В этот раз они составят «ночную программу» сцены в Яблоневом саду: «Театр. Акт» из Казани представит спектакль «Иллюзии» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева, а «307-я студия» из Москвы — «Фабричных» по пьесе Александра Володина.



Спектакль «Иллюзии» (Казань).

Некоторых актеров «307-й студии» тульская публика помнит еще студентами — они приезжали в Ясную Поляну в 2015 году в рамках гастролей Театральной школы Константина Райкина.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех:

Олег Евтушенко – Мы традиционно поддерживаем фестиваль «Толстой» — для нас это одно из главных культурных событий сезона. Тульская земля и Лев Толстой — это очень сильные символы: кузница оборонной промышленности и писатель-офицер, ветеран Крымской войны. Мероприятие не только связывает историю и современность, но и объединяет все возраста — постановки и специальные проекты рассчитаны на любую аудиторию. Здесь есть место и классическим, и экспериментальным форматам. Так театральный фестиваль становится своеобразной площадкой для инноваций. Мы также подготовили несколько сюрпризов для гостей фестиваля, чтобы показать, насколько тесной может быть связь традиционного искусства и новых технологий.

Зарубежная часть программы

В 2019 году в программе фестиваля — две очень разные постановки «Анны Карениной». У зрителей будет возможность в один вечер «прочитать» знаменитый текст в двух режиссерских версиях: частный театр из Латвии Gertrudes Ielas Teatris привезет спектакль экспериментальной формы «АННА: ЛЮБОЛЬ», а театр «София» из Болгарии покажет классическую постановку романа.

Спектакль «Анна: Люболь» (Латвия).

Государственный русский театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума раскроет «кавказскую» тему и представит спектакль «Хаджи-Мурат» по повести Толстого, которую редко ставят на сцене.



Спектакль «Хаджи-Мурат» (Сухум).

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:

Екатерина Толстая – Изначально театральный фестиваль в Ясной Поляне назывался «Толстой Weekend», но со временем мы поняли, что нам не хочется ограничивать его только выходными днями. В этом году у фестиваля есть открытые репетиции и образовательная онлайн-программа. Из года в год на фестиваль приезжает всё больше людей — в этот раз ждем 10 тысяч зрителей. Мы благодарны нашим зрителям за поддержку и интерес к творчеству Толстого. В этом году фестиваль будет проходить накануне Дня семьи, любви и верности, поэтому для семейной аудитории подготовлена особая программа — три детских спектакля, созданных специально для фестиваля.

Семья и дети

Саунд-драма «Детство» режиссера Алексея Размахова основана на одноименной повести Толстого. Маленькие зрители на время спектакля превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый беззаботный, самый драматичный и самый счастливый период его жизни.



Саунд-драма «Детство».

Для детей и подростков придуман квест «Война и мир». Режиссер Александра Ловянникова:

Александра Ловянникова – Дети побаиваются классических текстов: они кажутся им слишком длинными, в них много незнакомых слов, а у того же Льва Толстого целые страницы написаны по-французски — в русской-то книжке! Я считаю, можно снять этот страх перед классикой еще в раннем школьном возрасте, поэтому решила создать игру по мотивам «Войны и мира» — романа, который проходят только в 10-м классе.

Третья программа под названием «Прогулки с Толстым» создана детским проектом «Чердак» и Музеем современного искусства Permm. Детям предложат пофантазировать, чем Лев Толстой занимался в своей усадьбе, и изобразить эти фантазии в виде рисунков. Примечательно, что в Ясной Поляне хранится копия рисунка ученика яснополянской школы: на нем изображен Лев Николаевич вместе с детьми на уроке гимнастики.

Специальные проекты

Фестиваль ценен теми проектами, которые он продюсирует, премьерами, создание которых курирует. Специальные проекты фестиваля «Толстой» — это, как правило, интерактивные спектакли, где зритель становится участником событий. Они создаются специально для усадебного ландшафта: поля, луга, леса становятся не просто декорацией, а неотъемлемой частью действия.

Один из самых востребованных театральных режиссеров страны Семен Александровский совместно с драматургом Михаилом Дурненковым создают спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.». Он будет посвящен взглядам писателя на гендер. Режиссер Семен Александровский:

Семен Александровский – Мы создадим две группы: мужскую «группу Левина» и женскую «группу Кити». Их маршруты начнутся в противоположных концах поля, а дальнейший путь будет зависеть от зрительского выбора. Встретятся ли они, согласно завету Толстого, или разминутся, пройдут мимо друг друга, будто чужие, — зависит от самих зрителей, от их ответов и от их участия в действии.

Режиссер Ирина Кудряшова и руководитель фольклорного ансамбля «Вереница» Юлия Бортулева специально для фестиваля создали музыкальный спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя». Он основан на воспоминаниях яснополянских крестьян о Толстом, изданных в 1960 году, и материалах фольклорной экспедиции Тульского педагогического университета 1979 года в Ясную Поляну. Ансамбль реконструирует особенный крестьянский говор, звуки и песни деревни начала XX века.

Снова можно будет увидеть, а точнее, услышать премьеру прошлого года — аудиоспектакль-прогулку «Война и мир» Евгения Маленчева, основанную на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны.

Лабораторная часть

Одна из целей фестиваля «Толстой» — мотивировать художников работать с текстами писателя. Трем российским театрам предложили сделать эскизы по малоизвестным произведениям Льва Николаевича.

Это своеобразная попытка «проверить» спектакль, понять, готов ли он появиться в основном репертуаре театра, или требует доработки. В 2019 году эскизы покажут Ведогонь-театр из Зеленограда, Рязанский областной драматический театр и Краснодарский молодежный театр по текстам «Чем люди живы», «Три смерти», «Алеша Горшок», «Ходынка», «Сила детства».

Образовательная программа

В преддверии фестиваля образовательный онлайн-проект «Полка» готовит серию подкастов о классической литературе в современном театре. Уже вышел первый эпизод, в котором приняли участие арт-директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская и программный директор фестиваля «Толстой» Павел Руднев. Проект Arzamas в начале июля выпустит гид для детей по Ясной Поляне и фестивалю «Толстой».

Площадки фестиваля

Площадки разместятся в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на тысячу человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от мемориальной теплицы, и сцена в Яблоневом саду, и площадка с бесплатной программой — на холме, и даже необъятные поля для театральных прогулок. Впервые в истории фестиваля один из спектаклей пройдет в городе — в Тульском академическом театре драмы.

Инфраструктура

В течение всего фестиваля для зрителей будет работать фудкорт: на три дня тульские кафе и рестораны откроют свои представительства в Ясной Поляне.

В дни работы фестиваля время движения коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители самих поздних спектаклей смогут с комфортом доехать до Тулы. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию. Добраться до остановки общественного транспорта посетители фестиваля смогут на шаттлах (челноках), которые будут отправляться от Башен въезда.

Полная программа и билеты на сайте.