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В Туле эвакуируют автохлам: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле эвакуируют автохлам: фоторепортаж

22 мая брошенный автомобиль был убран с ул. Галкина, 35.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, машина находилась без движения на одном месте более года. У нее были спущены колеса, стекла потрескались, а внутри салона образовалась свалка мусора.

Заместитель начальника управления благоустройства администрации города Татьяна Кожухова:

Татьяна Кожухова

– В Туле в 2018 году была создана комиссия по принудительной эвакуации автотранспортных средств. Со дня действия комиссии добровольно убраны 50 автомобилей, 11 машин вместе с сегодняшней эвакуировали в принудительном порядке. Эвакуация происходит по двум вариантам: по обращению жителей, в этом случае должен быть предоставлен протокол собрания собственников жилья о необходимости убрать в добровольном либо принудительном порядке автомобиль, второй вариант – бесхозные транспортные средства выявляются в ходе объездов. 

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Тулы от 06.12.2017 №4036 «Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории муниципального образования город Тула» брошенные (бесхозные) транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

  • находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;
  • являются местом несанкционированного складирования отходов;
  • создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Порядок эвакуации таких средств:

  • выявление с составлением акта обнаружения;
  • факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;
  • наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города, в случае предоставления сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;
  • принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обращается за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации обращают в пользу городской казны.

По словам Татьяны Кожуховой, автовладелец может вернуть транспортное средство. Выдача автомобиля владельцу или его представителю производится на основании заявления о возврате транспортного средства с подтверждением законности лица владеть и пользоваться автомобилем. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:25 +4
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