В Туле эвакуируют автохлам: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, машина находилась без движения на одном месте более года. У нее были спущены колеса, стекла потрескались, а внутри салона образовалась свалка мусора.

Заместитель начальника управления благоустройства администрации города Татьяна Кожухова:

Татьяна Кожухова – В Туле в 2018 году была создана комиссия по принудительной эвакуации автотранспортных средств. Со дня действия комиссии добровольно убраны 50 автомобилей, 11 машин вместе с сегодняшней эвакуировали в принудительном порядке. Эвакуация происходит по двум вариантам: по обращению жителей, в этом случае должен быть предоставлен протокол собрания собственников жилья о необходимости убрать в добровольном либо принудительном порядке автомобиль, второй вариант – бесхозные транспортные средства выявляются в ходе объездов.

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Тулы от 06.12.2017 №4036 «Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории муниципального образования город Тула» брошенные (бесхозные) транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

являются местом несанкционированного складирования отходов;

создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Порядок эвакуации таких средств:

выявление с составлением акта обнаружения;

факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;

наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города, в случае предоставления сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;

принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обращается за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации обращают в пользу городской казны.

По словам Татьяны Кожуховой, автовладелец может вернуть транспортное средство. Выдача автомобиля владельцу или его представителю производится на основании заявления о возврате транспортного средства с подтверждением законности лица владеть и пользоваться автомобилем. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.