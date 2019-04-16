Туляков приглашают на «Библионочь»

С вечера 20 апреля двери 13 библиотек МУК «Тульская библиотечная система» будут открыты для всех желающих.

20 апреля в Туле пройдет ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2019». В этом году акция приурочена к Году театра в России и проходит под девизом «Весь мир — театр».

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №8

Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, 7, телефон 23-03-75.

16.00 — мероприятие для взрослых и детей «Библиосумерки»! Воспитанники детского сада покажут и пропоют музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».

19.00 — «Библионочь-2019» продолжит знакомство с гранями театра. С классическим театром вас познакомит пьеса И. Крылова „Подщипа“ в исполнении народной театральной студии „Надежда поколений“. Театр песни представит фольклорный ансамбль „Смородина“. Распахнет свои двери таверна „Алые паруса“, которая предложит своим посетителям литературно-театральную викторину. В музыкальной каюте „Веселая шарманка“ можно будет попробовать свои силы в исполнении морских частушек. Фотозона „Театральная шлюпка“ оставит на память для вас веселые фотографии.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №3

Тула, ул. Октябрьская, 201, телефон 43-03-14.

17.00 — Литературно-развлекательная программа „Театральная бессонница – 2019″. Гостей библиотеки ждёт встреча с юными артистами театральной студии Зареченской школы искусств, которые представят сцены из спектаклей по произведениям классической и современной литературы.

Театралы-любители смогут сразиться в викторине „Волшебный мир театра“. А в театральном буфете можно будет продегустировать вкусный и полезный напиток — чай, познакомиться с историей русского чаепития, принять участие в „чайной“ викторине. Под занавес состоится шуточная лотерея, где призы будут разыграны с помощью номерков из гардероба.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11

Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1, телефон 21-51-50.

17.00 — Праздник „Театр — сказочная страна“. Для гостей библиотеки пройдет театрализованный детский спектакль, подготовленный воспитанниками детского сада и спектакль теней по сказке Р. Киплинга „Книга джунглей“, подготовленный сотрудниками библиотеки. Все желающие смогут посетить „театральную мастерскую“, где им будет предложено освоить дыхательную гимнастику и принять участие в мини-спектакле-пантомиме „Храбрый рыцарь“. Всех ждут конкурсы, викторины и конечно же призы для самых активных участников.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Тула, Красноармейский пр., 1, телефон 55-49-47.

18.00 — „Библиотечное Зазеркалье“. Участников ждут необыЧАЙные развлечения: „Чеширские“ головоломки и „Шляпные“ викторины“, говорун-шоу „Трещотка мудреца“ и заМУДРённые загадки Синей гусеницы, мастер-класс „Безумное чаепитие“ и Tactile-game „Шахматное войско“, а также аквагрим, оригинальная фотозона и многое другое.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №14

Тула, ул. Металлургов, 2-а, телефон 40-70-00.

18.00 — "Библиосумерки-2019". Путешествие в Театр-LEND". Гостей праздника ожидает театрализованное представление в стиле русской ярмарки, они познакомятся с театральным этикетом, путешествуя с директором Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» М. А. Михалевой по странам и векам. В ходе виртуальной экскурсии участники побывают в необычных театрах мира. Квест, полный тайн и загадок, проведет их по театру от вешалки до закулисья. Для театральных поклонников будут работать фотозоны: «Балаганчик», «Я в гриме».

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №18

Тула, Скуратовский мкрн, 1, телефон 31-33-46.

18.00 — Библио-шоу «Театральная феерия». Видео-экскурс «Впустите в свою жизнь театр» познакомит гостей с историей театрального искусства, со знаменитыми театральными деятелями и крупнейшими театрами России и мира. Мастер-класс «Сбывайся, моя мечта» обучит актёрскому мастерству и сценической речи. Мастер-класс «Волшебный мир теней» научит изготавливать фигурки для теневого театра. Участники квеста «Путешествие в мир театра» разгадают тайну имени одной из муз. Фотосалон «Театр-арт» пригласит сделать на память прекрасное фото с литературными героями.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №20 ИМ. А.С. ПУШКИНА Тула, ул. М. Горького, 20, телефон 34-12-64.

18.00 — Творческий портал «Магия театра». Гостей творческого портала ждет увлекательная программа: театральное фотоателье; театральный буфет; скайп-встреча с музыкальным театром; импровизированная гримерка; «Волшебный мир сцены» — викторины-путешествия; дефиле литературных персонажей; выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Также на время проведения мероприятия объявлена «Ночь возвращенной книги»: все, кто не вернул книги в срок, могут принести их библиотеку. В завершение вечера всех ждет приятный сюрприз…

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №21

Тула, п. Южный, ул. Шахтерская, 49-б, телефон 31-49-41.

18.00 — Акция «Театральная бессонница». Гостей библиотеки ждут мастер-классы «Встречаем Вербницу» и «Театральная маска своими руками», театральный капустник и интерактивное путешествие «Закулисье тульских театров».

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №22

Тула, ул. Бондаренко, 11, телефон 48-56-76.

18.00 — Литературно-театральное ассорти «Эмоции, театр, маски». Библиотека приглашает на выступление детской группы «Мамонтенок» с литературно-театральной постановкой; встречу с актрисой ТЮЗа Евгенией Назаровой; мастер-класс по актерскому мастерству; «Библиопробы» по стихам писателя Егора Козлова и многое другое.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, 5, телефон 72-53-92. 18.00 — Вечер непотерянного времени «Книготемень». Вечер будет посвящен 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя . Сотрудники библиотеки проведут литературно — музыкальную композицию «Тропа к Гоголю», на которой предложат гостям попробовать себя в роли героев знаменитых произведений Николая Васильевича. Всем желающим предлагается поучаствовать в викторине «Вечера на хуторе», в которой будут собраны вопросы и загадки из произведения Н. В. Гоголя — «Ночь перед Рождеством». Для детей в секторе детского читателя в этот вечер пройдет весёлая игровая программа «Весенняя смешинка».

ЦГБ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО

Тула, ул. Болдина, 149/10, телефон 35-34-38.

19.00 — Литературная программа «Театр-LEND». Гостями вечера станут: талантливая художница, график и живописец Элина Торос, которая представит свое творчество и выставку «Жизнь — театр»; театр теней «ТоЧКа» с необычным и загадочным спектаклем и мастер-классом от руководителей студии Яны Левищевой и Алексея Лаврухина; творческое сообщество «СтартАрт», которое начнёт открытый микрофон «Рифма и сцена»; Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского с театральным коктейлем «Волшебный миг театра».

В фойе библиотеки будет работать театральная билетная касса и буфет. Все желающие смогут принять участие в беспроигрышной лотерее.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №4

Тула, ул. Металлургов, 34, телефон 45-52-02.

19.00 — Акция «Виват театр». Участников акции ждет разнообразная и увлекательная программа «Виват театр!». Гости библиотеки познакомятся с творчеством тульских театральных коллективов, победители конкурса рисунков «Волшебный мир театра» получат заслуженные награды. Самые смелые продемонстрируют свой талант в экспромт-театре «Любимая сказка» и примут участие в викторине «Театральная мозаика». Почитателей хендмейда ждут мастер-классы в «Бутафорской мастерской». Для всех артистов и зрителей будет гостеприимно открыт театральный буфет.

ПЛЕХАНОВСКИЙ БП ХРУЩЕВСКОЕ БО

п. Плеханово, ул. Заводская, 15, телефон 72-85-52.

19.00 — Встреча читающих людей «Нам книга открывает целый мир». Вечерним посетителям библиотеки будет предложена презентация библиотечной выставки «Волшебный мир кулис»; конкурсно-развлекательная программа: интерактивные конкурсы «Театральные азы» и «Я вхожу в образ», в котором участники должны будут прочесть отрывки текста из произведения А. П. Чехова «Ванька»; инсценировки на тему «Любовь волшебная страна по произведениям А. Грина «Алые паруса», А. И. Куприна «Гранатовый браслет», И. С. Тургенева «Первая любовь».