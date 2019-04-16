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Туляков приглашают на «Библионочь»

Туляков приглашают на «Библионочь»

С вечера 20 апреля двери 13 библиотек МУК «Тульская библиотечная система» будут открыты для всех желающих.

20 апреля в Туле пройдет ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2019». В этом году акция приурочена к Году театра в России и проходит под девизом «Весь мир — театр».

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №8

Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, 7, телефон 23-03-75.

16.00 — мероприятие для взрослых и детей «Библиосумерки»! Воспитанники детского сада покажут и пропоют музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».

19.00 — «Библионочь-2019» продолжит знакомство с гранями театра. С классическим театром вас познакомит пьеса И. Крылова „Подщипа“ в исполнении народной театральной студии „Надежда поколений“. Театр песни представит фольклорный ансамбль „Смородина“. Распахнет свои двери таверна „Алые паруса“, которая предложит своим посетителям литературно-театральную викторину. В музыкальной каюте „Веселая шарманка“ можно будет попробовать свои силы в исполнении морских частушек. Фотозона „Театральная шлюпка“ оставит на память для вас веселые фотографии.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №3

Тула, ул. Октябрьская, 201, телефон 43-03-14.

17.00 — Литературно-развлекательная программа „Театральная бессонница – 2019″. Гостей библиотеки ждёт встреча с юными артистами театральной студии Зареченской школы искусств, которые представят сцены из спектаклей по произведениям классической и современной литературы.

Театралы-любители смогут сразиться в викторине „Волшебный мир театра“. А в театральном буфете можно будет продегустировать вкусный и полезный напиток — чай, познакомиться с историей русского чаепития, принять участие в „чайной“ викторине. Под занавес состоится шуточная лотерея, где призы будут разыграны с помощью номерков из гардероба.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11

Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1, телефон 21-51-50.

17.00 — Праздник „Театр — сказочная страна“. Для гостей библиотеки пройдет театрализованный детский спектакль, подготовленный воспитанниками детского сада и спектакль теней по сказке Р. Киплинга „Книга джунглей“, подготовленный сотрудниками библиотеки. Все желающие смогут посетить „театральную мастерскую“, где им будет предложено освоить дыхательную гимнастику и принять участие в мини-спектакле-пантомиме „Храбрый рыцарь“. Всех ждут конкурсы, викторины и конечно же призы для самых активных участников.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Тула, Красноармейский пр., 1, телефон 55-49-47.

18.00 — „Библиотечное Зазеркалье“. Участников ждут необыЧАЙные развлечения: „Чеширские“ головоломки и „Шляпные“ викторины“, говорун-шоу „Трещотка мудреца“ и заМУДРённые загадки Синей гусеницы, мастер-класс „Безумное чаепитие“ и Tactile-game „Шахматное войско“, а также аквагрим, оригинальная фотозона и многое другое.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №14

Тула, ул. Металлургов, 2-а, телефон 40-70-00.

18.00 — "Библиосумерки-2019". Путешествие в Театр-LEND". Гостей праздника ожидает театрализованное представление в стиле русской ярмарки, они познакомятся с театральным этикетом, путешествуя с директором Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» М. А. Михалевой по странам и векам. В ходе виртуальной экскурсии участники побывают в необычных театрах мира. Квест, полный тайн и загадок, проведет их по театру от вешалки до закулисья. Для театральных поклонников будут работать фотозоны: «Балаганчик», «Я в гриме».

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №18

Тула, Скуратовский мкрн, 1, телефон 31-33-46.

18.00 — Библио-шоу «Театральная феерия». Видео-экскурс «Впустите в свою жизнь театр» познакомит гостей с историей театрального искусства, со знаменитыми театральными деятелями и крупнейшими театрами России и мира. Мастер-класс «Сбывайся, моя мечта» обучит актёрскому мастерству и сценической речи. Мастер-класс «Волшебный мир теней» научит изготавливать фигурки для теневого театра. Участники квеста «Путешествие в мир театра» разгадают тайну имени одной из муз. Фотосалон «Театр-арт» пригласит сделать на память прекрасное фото с литературными героями.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №20 ИМ. А.С. ПУШКИНА

Тула, ул. М. Горького, 20, телефон 34-12-64.

18.00 — Творческий портал «Магия театра». Гостей творческого портала ждет увлекательная программа: театральное фотоателье; театральный буфет; скайп-встреча с музыкальным театром; импровизированная гримерка; «Волшебный мир сцены» — викторины-путешествия; дефиле литературных персонажей; выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Также на время проведения мероприятия объявлена «Ночь возвращенной книги»: все, кто не вернул книги в срок, могут принести их библиотеку. В завершение вечера всех ждет приятный сюрприз…

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №21

Тула, п. Южный, ул. Шахтерская, 49-б, телефон 31-49-41.

18.00 — Акция «Театральная бессонница». Гостей библиотеки ждут мастер-классы «Встречаем Вербницу» и «Театральная маска своими руками», театральный капустник и интерактивное путешествие «Закулисье тульских театров».

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №22

Тула, ул. Бондаренко, 11, телефон 48-56-76.

18.00 — Литературно-театральное ассорти «Эмоции, театр, маски». Библиотека приглашает на выступление детской группы «Мамонтенок» с литературно-театральной постановкой; встречу с актрисой ТЮЗа Евгенией Назаровой; мастер-класс по актерскому мастерству; «Библиопробы» по стихам писателя Егора Козлова и многое другое.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, 5, телефон 72-53-92.

18.00 — Вечер непотерянного времени «Книготемень». Вечер будет посвящен 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Сотрудники библиотеки проведут литературно — музыкальную композицию «Тропа к Гоголю», на которой предложат гостям попробовать себя в роли героев знаменитых произведений Николая Васильевича. Всем желающим предлагается поучаствовать в викторине «Вечера на хуторе», в которой будут собраны вопросы и загадки из произведения Н. В. Гоголя — «Ночь перед Рождеством».

Для детей в секторе детского читателя в этот вечер пройдет весёлая игровая программа «Весенняя смешинка».

ЦГБ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО

Тула, ул. Болдина, 149/10, телефон 35-34-38.

19.00 — Литературная программа «Театр-LEND». Гостями вечера станут: талантливая художница, график и живописец Элина Торос, которая представит свое творчество и выставку «Жизнь — театр»; театр теней «ТоЧКа» с необычным и загадочным спектаклем и мастер-классом от руководителей студии Яны Левищевой и Алексея Лаврухина; творческое сообщество «СтартАрт», которое начнёт открытый микрофон «Рифма и сцена»; Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского с театральным коктейлем «Волшебный миг театра».

В фойе библиотеки будет работать театральная билетная касса и буфет. Все желающие смогут принять участие в беспроигрышной лотерее.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №4

Тула, ул. Металлургов, 34, телефон 45-52-02.

19.00 — Акция «Виват театр». Участников акции ждет разнообразная и увлекательная программа «Виват театр!». Гости библиотеки познакомятся с творчеством тульских театральных коллективов, победители конкурса рисунков «Волшебный мир театра» получат заслуженные награды. Самые смелые продемонстрируют свой талант в экспромт-театре «Любимая сказка» и примут участие в викторине «Театральная мозаика». Почитателей хендмейда ждут мастер-классы в «Бутафорской мастерской». Для всех артистов и зрителей будет гостеприимно открыт театральный буфет.

ПЛЕХАНОВСКИЙ БП ХРУЩЕВСКОЕ БО

п. Плеханово, ул. Заводская, 15, телефон 72-85-52.

19.00 — Встреча читающих людей «Нам книга открывает целый мир». Вечерним посетителям библиотеки будет предложена презентация библиотечной выставки «Волшебный мир кулис»; конкурсно-развлекательная программа: интерактивные конкурсы «Театральные азы» и «Я вхожу в образ», в котором участники должны будут прочесть отрывки текста из произведения А. П. Чехова «Ванька»; инсценировки на тему «Любовь волшебная страна по произведениям А. Грина «Алые паруса», А. И. Куприна «Гранатовый браслет», И. С. Тургенева «Первая любовь».

Вход на все мероприятия свободный. Дополнительная информация по тел. 35-53-67.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:26 0
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