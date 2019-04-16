Алексину присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития

В частности, это позволит повысить инвестиционную привлекательность города.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление о создании в Тульской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин».

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была подготовлена заявка на присвоение статуса ТОСЭР для Алексина.

- Мы стремимся использовать все инструменты для развития экономики и промышленности области, повышения качества жизни граждан. И один из таких инструментов - создание территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР «Алексин» – это повышение инвестиционной привлекательности моногорода, развитие инфраструктуры, новые инвестиции и рабочие места, – отметил Алексей Дюмин.

Резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. Среди них — частичное освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, пониженные тарифы по страховым взносам, освобождение от земельного налога и др.

В настоящее время подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырех инвестиционных проектов:

строительства завода по производству гранулированного зеленого корма из люцерны;

строительства хлебозавода с производством хлеба высокой степени готовности;

реконструкции и строительства тепличного комплекса;

создания детского спортивно-оздоровительного лагеря.

Работа ТОСЭР «Алексин» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО НПО «Тяжпромарматура» – «АЗТПА», повысить инвестиционную привлекательность города, создать около 800 постоянных рабочих мест, привлечь более 7,6 млрд рублей инвестиций.

Напомним, первая ТОСЭР была создана в Тульской области в Ефремове в марте 2018 года.