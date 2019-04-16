В Туле покажут знаменитую венскую оперетту Имре Кальмана о богемной жизни, творчестве и любви

На фото Имре Кальман и его супруга Вера Макинская. Фото teachron.livejournal.com

Композитор Имре Кальман считается ярким представителем периода расцвета венской оперетты. В XX веке его оперетты были поставлены во многих европейских столицах и даже в России, а публика восторженно откликалась на каждую премьеру.

Туляки увидят спектакль «Фиалка Монмартра», который считается жемчужиной мирового опереточного репертуара. Оперетта посвящена уличной продавщице фиалок, которой выпал шанс стать знаменитой оперной актрисой. Сюжет погружает в историю богемной жизни с необходимыми для неё элементами — любовным треугольником, деньгами и авантюрными приключениями.

Оперетта «Фиалка Монмартра» была создана в 1930 году. Тогда Имре Кальман женился на юной русской эмигрантке родом из Перми актрисе Вере Макинской. Она послужила прообразом главной героини оперетты Виолетты-Фиалки. Сюжет оперетты во многом переплетается с личной жизнью самого композитора. До брака с Верой Макинской Имре Кальман пережил болезненный разрыв с блистательной красавицей – венгерской актрисой немого кино Агнеш Эстэргази. Основная же часть сюжета была взята из журналистских зарисовок французского писателя Анри Мюрже (1822-1861) на основе книги «Сцены из жизни богемы». Главные герои — художники, музыканты, поэты, артисты. Они живут, творят, мечтают на монмартрских холмах, в мансардах под крышами Парижа.

Премьера состоится 19 апреля в 19.00 в Городском концертном зале.