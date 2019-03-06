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Погода в Туле 7 марта: гололедица, ветер и без осадков

Погода в Туле 7 марта: гололедица, ветер и без осадков

Синоптики обещают переменную облачность и до -4 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность, без осадков.

На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер ночью северо-западный, северный 3-8 м/с, днем южный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -13 до -18, днём – от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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