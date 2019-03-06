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Как правильно выбрать духи к 8 Марта

Как правильно выбрать духи к 8 Марта

Советы дает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Для правильного выбора парфюмерии покупателю предоставляется возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды, а также другими свойствами и характеристиками реализуемых товаров. При этом могут использоваться пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки, предоставляемые изготовителем образцы-понюшки.

Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при этом целлофан или фирменную ленту. Проверку, как функционирует аэрозольная упаковка, осуществляет сам продавец в присутствии покупателя.

Парфюмерная продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов ТС.

Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, помимо наименования продукции, изготовителя и его местонахождения (юридический адрес, включая страну), наименования и местонахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, должна содержать следующие сведения о товаре:

  • номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл, или ее пробника;

  • срок годности (дата изготовления) и срок годности (месяцев, лет), или надпись «годен до (месяц, год)» или «использовать до (месяц, год)»;

  • ограничения (противопоказания) для применения;

  • список ингредиентов/состав продукции (при этом, парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава);

  • условия хранения.

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей сведения об обязательном подтверждении соответствия товара требованиям законодательства о техническом регулировании.

Как правильно выбрать цветы к 8 Марта, читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 +2
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