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В Туле пройдет сольный концерт рэпера GUF'a

В Туле пройдет сольный концерт рэпера GUF'a

Ставший уже легендой отечественного хип-хопа Алексей Долматов исполнит и старые хиты, и новые треки.

В ДК АК «Туламашзавод» 20 апреля в Туле состоится концерт одного из самых известных российских рэперов GUF’а. В программе — и старые полюбившиеся фанатам хиты, и новые треки.

Едва ли можно найти человека, который в той или иной степени не знаком с творческим псевдонимом Алексея Долматова — GUF’ом. Если не как нашумевшего в конце нулевых рэпера, то уж как героя известного мема точно. GUF начал свою карьеру в далеком 2000 году в составе группы Rolexx, однако настоящую известность он обрел после того, как собрал группу Centr и записал трек «Сплетни». Тот самый, в котором его бабушка (Тамара Константиновна, кстати) «читает газету жизнь». Позже он начал сотрудничать с другим известным рэпером Бастой, после чего ушел в сольное творчество.

В ранних треках GUF затрагивал проблемы, с которыми сталкивается молодежь на улицах российских городов, а также тему наркотиков и проблем, связанных с их употреблением. Со временем тексты Долматова стали более личными, в них нашли отражение околофилософские взгляды на современный мир, поиск себя и взаимоотношения между людьми.

На днях Guf опубликовал в сторис своего instagram отрывок новой песни о неразделенной любви. Трек, предположительно, посвящен его недавним отношениям с Кети Топурией — вокалисткой группы A'Studio.

Концерт состоится 23 апреля в ДК АК «Тулмашзавод» в 19.00.

Кстати, для ранних пташек есть возможность купить билеты на предстоящий концерт без наценок и переплаты только у нас - в нашем сервисе Myslo-касса, всего за 1000 рублей. Поспешите, количество билетов ограничено!

сегодня, в 13:48 +2
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