В Туле женщины-полицейские поздравили автомобилистов с 23 Февраля: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в преддверии праздника сотрудники Госавтоинспекции впервые провели оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! 23 Февраля!».

Девушки-офицеры поздравили мужчин-водителей с праздником, пожелали хорошего настроения, безопасных дорог и вручили памятные подарки от ГИБДД (записные книжки с полезной информацией, поздравительные открытки и блокноты).

Автолюбители благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления, оказанное внимание в праздничный день и продолжали свой путь с улыбкой на лице и в хорошем настроении.

Все водители, получившие поздравления, пообещали всегда быть внимательным и не нарушать правила дорожного движения.

госавтоинспекция Уважаемый водитель! От лица женщин Управления Госавтоинспекции Тульской области тепло и сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Пусть здоровье будет крепким, счастье — огромным, а радость — безграничной! Желаем Вам благополучия, мира, семейного уюта и тепла! Оставайтесь настоящими мужчинами не только дома, но и на дороге, заботьтесь о своих пассажирах и не подвергайте опасности пешеходов!