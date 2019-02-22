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В Туле женщины-полицейские поздравили автомобилистов с 23 Февраля: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле женщины-полицейские поздравили автомобилистов с 23 Февраля: фоторепортаж

Мужчины-водители получили памятные подарки.

В Туле в преддверии праздника сотрудники Госавтоинспекции впервые провели оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! 23 Февраля!».
 
Девушки-офицеры поздравили мужчин-водителей с праздником, пожелали хорошего настроения, безопасных дорог и вручили памятные подарки от ГИБДД (записные книжки с полезной информацией, поздравительные открытки и блокноты).
 
 
Автолюбители благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления, оказанное внимание в праздничный день и продолжали свой путь с улыбкой на лице и в хорошем настроении.
 
Все водители, получившие поздравления, пообещали всегда быть внимательным и не нарушать правила дорожного движения.
 
госавтоинспекция

Уважаемый водитель! От лица женщин Управления Госавтоинспекции Тульской области тепло и сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Пусть здоровье будет крепким, счастье — огромным, а радость — безграничной! Желаем Вам благополучия, мира, семейного уюта и тепла! Оставайтесь настоящими мужчинами не только дома, но и на дороге, заботьтесь о своих пассажирах и не подвергайте опасности пешеходов!

Улыбок Вам, хорошего настроения и успехов в жизни!
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ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 1
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 2
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 3
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 4
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 5
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 6
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 7
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 8
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 9
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 10
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 11
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 12
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 13
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 14
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 15
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 16
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 17
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 18
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 19
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 20
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 21
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 22
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 23
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 24
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 25
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 26
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 27
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 28
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 29
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 30
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 31
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 32
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 33
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 34
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 35
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 36
ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля, Фото: 37
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 +5
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