Депутаты Тульской областной Думы прокомментировали Послание Президента Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин выступил 20 февраля 2019 года с очередным 15-м по счету посланием Федеральному собранию. Целиком его можно посмотреть на сайте Кремля.

На оглашении послания присутствовал Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

– Президент начал Послание с очень важной темы – народосбережение. Это стратегия государственной политики. Это значит, что государство будет делать всё, чтобы обеспечить достойное качество жизни людей, защищать, поддерживать, обеспечивать возможность развития для граждан любого возраста, проживающих в любой точке нашей огромной страны.

Отметил для себя еще одну важную мысль, которая прозвучала в речи Президента: о том, что мощным нравственным каркасом нашего общества всегда была и остается семья, в которой воспитываются дети и заботятся о стариках.

Поставлен целый ряд задач в образовании, медицине, социальной политике, экономике, экологии. Обозначены задачи и для законодателей, федеральных и региональных. Некоторые нормативные акты, инициированные Президентом, должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Значимым моментом Послания, конечно, является заявление о незыблемости сохранения суверенитета нашей Родины, о безусловной готовности и способности на самом современном уровне обеспечить его защиту. Но, говоря об упрочении обороноспособности России, Президент подчеркнул, что мы – за открытое сотрудничество со всем мировым сообществом. Россия не агрессор, Россия предлагает дружественные взаимоотношения всем мировым партнерам, чтобы в рамках международного законодательства, на основе доброй воли сохранять мир на земле».

Александр Балберов, заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР:

– Мои впечатления о Послании Президента самые положительные. Большая часть его выступления была посвящена социальным вопросам. Я для себя выделил 35 важных пунктов. Вот некоторые из них.

Поддерживаю полностью слова Президента: кто не хочет прорыва страны, боится, не может работать, у кого есть сомнения – те должны уйти.

Следующее. Президент сказал, что деньги в стране есть. Он четко дал понять, что в России сегодня есть все для того, чтобы нормально развиваться. Поэтому он предложил увеличить в два раза дотации на ребенка. Это очень здорово, потому что демографическая ситуация в стране плачевная. Отличное предложение и об увеличении только в этом году мест в детских садах и яслях.

Следующий тезис – борьба с бедностью. Мне всегда импонирует, что Президент говорит правду и ставит конкретные и четкие задачи, которым можно только радоваться. Если реализовать все, о чем он говорит, то уже в скором времени мы бы увидели совсем другую страну, другую социальную обстановку.

Еще тезис. 450 тысяч плюсом к материнскому капиталу, если семьей берется ипотека. Всего – 900 тысяч! Это же здорово! Главное, чтобы на местах не говорили, что денег нет.

В Послании Президент затронут также важную проблему – ТКО. Эта тема сегодня на слуху у всех. Глава государства четко сказал, что люди должны видеть за что платят деньги. Соответственно власть должна выйти к народу и объяснить, что и откуда берется в новых тарифах.

Все мы сегодня, невзирая на должности и ранги, должны взять на вооружение Послание Президента, выучить его как «Отче наш» и следовать ему от пункта до пункта. Вот тогда мы будем жить совсем в другой России.

Юрий Моисеев, депутат Тульской областной Думы, член фракции КПРФ:

– В сегодняшнем Послании Президент России больше всего говорил о тех вещах, которые волнуют миллионы простых россиян. О поддержке семей с детьми, о здравоохранении, образовании. Это прямой ответ на запрос общества, ведь люди ждут решения их насущных проблем. И глава государства дал этот ответ. Миллиарды рублей в ближайшие годы будут направлены в социальную сферу.

Особенно хочу отметить, что Президент много внимания уделил развитию образования. Озвучены конкретные планы по обновлению в ближайшие годы материально-технической базы в этой сфере. Глава государства поставил задачу обновить и содержание образовательных программ. Они должны соответствовать современным требованиям, чтобы экономика страны получала грамотных специалистов, настоящих профессионалов. И растить таких профессионалов нужно с детства: поэтому будет расширяться сеть дополнительного образования, технопарков, кванториумов. Опыт Тульской области в этом деле позитивный. Мы видим, как увлеченно ребята занимаются техническим творчеством, делают первые шаги в науке.

Замечательно, что дополнительную поддержку получат педагоги на селе. Программа «Земский учитель» поможет закрепить кадры в сельских школах и в малых городах».

Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы, член комитета по экономической политике и финансам, руководитель фракции «Единая Россия»:

– Президент сказал, что сегодня нельзя работать по накатанной, без инициативы и ответственности. Об этом же в своем Послании на 2019 год говорил и наш губернатор. Если видение момента и стоящих задач совпадает даже на уровне формулировок, значит, мы на правильном пути».

Александр Рем, заместитель председателя Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

– В своем Послании Президент выделил ключевой фактор – это развитие благополучия людей. И с этим фактором коррелируется основная идея, заложенная в программе партии «Единая Россия» – это улучшение качества жизни каждого человека.

В Послании Президент очень много говорит о справедливости. Дано поручение о перерасчете пенсий отдельным категориям пенсионеров с 1 января 2019 года. Индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума.

Президент также поднял вопрос работы местных властей при переходе на новую систему ТКО и обратил внимание на то, что власти не должны быть безразличны. И мы видим, что в Тульской области делаются шаги по введению скидок для разных категорий граждан и уменьшению финансовой нагрузки.

В своем Послании Президент говорит о таких важных направлениях как поддержка демографии и улучшение экологической обстановки, а именно: снижение налоговой нагрузки на семью с детьми за счет ряда новых адресных мер, в том числе по налогу на имущество; снижение процентной ставки по ипотеке до 7 %; жесткое регулирование выбросов промышленных предприятий, на это нацелен новый федеральный закон о квотировании вредных выбросов. Эти вопросы очень актуальны и для моего родного города Новомосковска».

Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

- Главный акцент Послания Президента в том, что в центре внимания государства должен быть Человек, главная наша задача – повышение качества жизни людей.

Отмечу еще несколько моментов. Важно, что Президент поставил задачу развития первичного звена медико-санитарной помощи: это поликлиники, ФАПы, амбулатории. До 2020 года все без исключения населенные пункты должны быть обеспечены доступной медицинской помощью. В ближайшие три года будут построены и модернизированы 1590 амбулаторий и ФАПов.

Кроме того, что касается проекта «бережливая поликлиника», то к 2021 году все детские поликлиники должны перейти на новые стандарты. Многое предстоит сделать для информатизации здравоохранения: наладить электронное взаимодействие больниц, аптек, врачей и пациентов, исключить «бумажный оборот» при прохождении медико-социальной экспертизы.

И, конечно, замечательно, что глава государства поставил задачу снять возрастное ограничение в программе «Земский доктор». Теперь не только молодые специалисты, но также врачи и фельдшеры старше 50 лет будут получать, соответственно, миллион и полмиллиона рублей «подъемных».

Приятно, что Президент отметил Тульскую область, как один из регионов, где нарабатывается практика долговременного ухода за людьми, нуждающимися в социальном и медицинском обслуживании. Мы обязательно будем это направление развивать».

Михаил Грязев, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия», ректор Тульского государственного университета:

- Новый майский указ главы государства и последовавшие за ним национальные проекты стали ориентиром для работы всех государственных структур и ведомств, обозначили векторы не только в развитии экономики и социальной сферы, но и в целом общества, где во главу угла поставлено благосостояние и комфорт каждого конкретного человека. Работать для людей и ради людей, чего бы ни касалась сфера вашей деятельности — вот призыв национального лидера.



Воспринимаю сказанное главой государства как прямое руководство к действию. Тульский государственный университет является опорным вузом, реализующим большую Программу развития, которая затрагивает не только нашу внутреннюю жизнь, но и в целом регион, многие его сферы, в том числе промышленность, транспорт, здравоохранение. В.В. Путин вновь напомнил о доступности медицинской помощи, о её максимальной приближенности к людям. В ТулГУ создан Медицинский клинический центр, призванный обслуживать многотысячный коллектив сотрудников и студентов университета. Он работает по стандартам «Бережливой поликлиники», университетские специалисты способствуют внедрению этих принципов и в других учреждениях здравоохранения Тульской области.



Говоря о темпах роста экономики, президент назвал одним из главных вопросов развитие кадрового потенциала. Сегодня важно готовить высококлассных конкурентных специалистов на всех уровнях, в том числе и по рабочим специальностям. Уровень компетенций последних сегодня значительно расширился, мы понимаем, что чтобы конкурировать на мировом уровне, нужно этому уровню соответствовать, равняться на него. Хорошим способом проверки и повышения уровня компетенций стало внедрение стандартов WorldSkills, которые сегодня используются повсеместно, в том числе в Тульском государственном университете.

Денис Бычков, депутат Тульской областной Думы:

- В Послании Президента мне очень понравился социальный блок. По содержанию и по времени оглашения он был самый значительный. Меры по борьбе с бедностью, по решению демографических задач – это, по моему мнению, наиболее важная часть в речи главы государства.

Блок, связанный с образованием и здравоохранением тоже очень важен. Здесь мне понравились предложения по земским учителям, по модернизации школ. Это будет хорошим подспорьем для развития здравоохранения и образования в стране и регионе.

Хорошо и то, что Послание Президента даст новый импульс для законодательной работы как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы с удовольствием будет разрабатывать и принимать законы, которые помогут улучшить жизнь людей».

Это Послание в отличие от посланий Президента прежних лет имеет ярко выраженную социальную направленность. И это радует, ведь многие из озвученных главой государства проблем назрели и люди ждут их решения.