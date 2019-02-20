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Депутаты Тульской областной Думы прокомментировали Послание Президента Федеральному Собранию

Депутаты Тульской областной Думы прокомментировали Послание Президента Федеральному Собранию

20 февраля 2019 года Владимир Путин озвучил пакет мер, которые власти примут для улучшения демографической ситуации в России.

Президент России Владимир Путин выступил 20 февраля 2019 года с очередным 15-м по счету посланием Федеральному собранию. Целиком его можно посмотреть на сайте Кремля.

На оглашении послания присутствовал Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

– Президент начал Послание с очень важной темы – народосбережение. Это стратегия государственной политики. Это значит, что государство будет делать всё, чтобы обеспечить достойное качество жизни людей, защищать, поддерживать, обеспечивать возможность развития для граждан любого возраста, проживающих в любой точке нашей огромной страны.

Отметил для себя еще одну важную мысль, которая прозвучала в речи Президента: о том, что мощным нравственным каркасом нашего общества всегда была и остается семья, в которой воспитываются дети и заботятся о стариках.

Поставлен целый ряд задач в образовании, медицине, социальной политике, экономике, экологии. Обозначены задачи и для законодателей, федеральных и региональных. Некоторые нормативные акты, инициированные Президентом, должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Значимым моментом Послания, конечно, является заявление о незыблемости сохранения суверенитета нашей Родины, о безусловной готовности и способности на самом современном уровне обеспечить его защиту. Но, говоря об упрочении обороноспособности России, Президент подчеркнул, что мы – за открытое сотрудничество со всем мировым сообществом. Россия не агрессор, Россия предлагает дружественные взаимоотношения всем мировым партнерам, чтобы в рамках международного законодательства, на основе доброй воли сохранять мир на земле».

 

Александр Балберов, заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР:

– Мои впечатления о Послании Президента самые положительные. Большая часть его выступления была посвящена социальным вопросам. Я для себя выделил 35 важных пунктов. Вот некоторые из них.

Поддерживаю полностью слова Президента: кто не хочет прорыва страны, боится, не может работать, у кого есть сомнения – те должны уйти.

Следующее. Президент сказал, что деньги в стране есть. Он четко дал понять, что в России сегодня есть все для того, чтобы нормально развиваться. Поэтому он предложил увеличить в два раза дотации на ребенка. Это очень здорово, потому что демографическая ситуация в стране плачевная. Отличное предложение и об увеличении только в этом году мест в детских садах и яслях.

Следующий тезис – борьба с бедностью. Мне всегда импонирует, что Президент говорит правду и ставит конкретные и четкие задачи, которым можно только радоваться.  Если реализовать все, о чем он говорит, то уже в скором времени мы бы увидели совсем другую страну, другую социальную обстановку. 

Еще тезис. 450 тысяч плюсом к материнскому капиталу, если семьей берется ипотека. Всего – 900 тысяч! Это же здорово! Главное, чтобы на местах не говорили, что денег нет.

В Послании Президент затронут также важную проблему – ТКО. Эта тема сегодня на слуху у всех. Глава государства четко сказал, что люди должны видеть за что платят деньги. Соответственно власть должна выйти к народу и объяснить, что и откуда берется в новых тарифах.

Все мы сегодня, невзирая на должности и ранги, должны взять на вооружение Послание Президента, выучить его как «Отче наш» и следовать ему от пункта до пункта. Вот тогда мы будем жить совсем в другой России.

 

Юрий Моисеев, депутат Тульской областной Думы, член фракции КПРФ:

– В сегодняшнем Послании Президент России больше всего говорил о тех вещах, которые волнуют миллионы простых россиян. О поддержке семей с детьми, о здравоохранении, образовании. Это прямой ответ на запрос общества, ведь люди ждут решения их насущных проблем. И глава государства дал этот ответ. Миллиарды рублей в ближайшие годы будут направлены в социальную сферу.

Особенно хочу отметить, что Президент много внимания уделил развитию образования. Озвучены конкретные планы по обновлению в ближайшие годы материально-технической базы в этой сфере. Глава государства поставил задачу обновить и содержание образовательных программ. Они должны соответствовать современным требованиям, чтобы экономика страны получала грамотных специалистов, настоящих профессионалов. И растить таких профессионалов нужно с детства: поэтому будет расширяться сеть дополнительного образования, технопарков, кванториумов. Опыт Тульской области в этом деле позитивный. Мы видим, как увлеченно ребята занимаются техническим творчеством, делают первые шаги в науке.

Замечательно, что дополнительную поддержку получат педагоги на селе. Программа «Земский учитель» поможет закрепить кадры в сельских школах и в малых городах».

 

Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы, член комитета по экономической политике и финансам, руководитель фракции «Единая Россия»:

– Президент сказал, что сегодня нельзя работать по накатанной, без инициативы и ответственности. Об этом же в своем Послании на 2019 год говорил и наш губернатор. Если видение момента и стоящих задач совпадает даже на уровне формулировок, значит, мы на правильном пути».

 

Александр Рем, заместитель председателя Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

– В своем Послании Президент выделил ключевой фактор – это развитие благополучия людей. И с этим фактором коррелируется основная идея, заложенная в программе партии «Единая Россия» – это улучшение качества жизни каждого человека.

В Послании Президент очень много говорит о справедливости. Дано поручение о перерасчете пенсий отдельным категориям пенсионеров с 1 января 2019 года. Индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума.

Президент также поднял вопрос работы местных властей при переходе на новую систему ТКО и обратил внимание на то, что власти не должны быть безразличны. И мы видим, что в Тульской области делаются шаги по введению скидок для разных категорий граждан и уменьшению финансовой нагрузки.

В своем Послании Президент говорит о таких важных направлениях как поддержка демографии и улучшение экологической обстановки, а именно: снижение налоговой нагрузки на семью с детьми за счет ряда новых адресных мер, в том числе по налогу на имущество; снижение процентной ставки по ипотеке до 7 %; жесткое регулирование выбросов промышленных предприятий, на это нацелен новый федеральный закон о квотировании вредных выбросов. Эти вопросы очень актуальны и для моего родного города Новомосковска».

 

Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

- Главный акцент Послания Президента в том, что в центре внимания государства должен быть Человек, главная наша задача – повышение качества жизни людей.

Отмечу еще несколько моментов. Важно, что Президент поставил задачу развития первичного звена медико-санитарной помощи: это поликлиники, ФАПы, амбулатории. До 2020 года все без исключения населенные пункты должны быть обеспечены доступной медицинской помощью. В ближайшие три года будут построены и модернизированы 1590 амбулаторий и ФАПов.

Кроме того, что касается проекта «бережливая поликлиника», то к 2021 году все детские поликлиники должны перейти на новые стандарты. Многое предстоит сделать для информатизации здравоохранения: наладить электронное взаимодействие больниц, аптек, врачей и пациентов, исключить «бумажный оборот» при прохождении медико-социальной экспертизы.

И, конечно, замечательно, что глава государства поставил задачу снять возрастное ограничение в программе «Земский доктор». Теперь не только молодые специалисты, но также врачи и фельдшеры старше 50 лет будут получать, соответственно, миллион и полмиллиона рублей «подъемных».

Приятно, что Президент отметил Тульскую область, как один из регионов, где нарабатывается практика долговременного ухода за людьми, нуждающимися в социальном и медицинском обслуживании. Мы обязательно будем это направление развивать».

 

Михаил Грязев, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия», ректор Тульского государственного университета:

- Новый майский указ главы государства и последовавшие за ним национальные проекты стали ориентиром для работы всех государственных структур и ведомств, обозначили векторы не только в развитии экономики и социальной сферы, но и в целом общества, где во главу угла поставлено благосостояние и комфорт каждого конкретного человека. Работать для людей и ради людей, чего бы ни касалась сфера вашей деятельности — вот призыв национального лидера.

Воспринимаю сказанное главой государства как прямое руководство к действию. Тульский государственный университет является опорным вузом, реализующим большую Программу развития, которая затрагивает не только нашу внутреннюю жизнь, но и в целом регион, многие его сферы, в том числе промышленность, транспорт, здравоохранение. В.В. Путин вновь напомнил о доступности медицинской помощи, о её максимальной приближенности к людям. В ТулГУ создан Медицинский клинический центр, призванный обслуживать многотысячный коллектив сотрудников и студентов университета. Он работает по стандартам «Бережливой поликлиники», университетские специалисты способствуют внедрению этих принципов и в других учреждениях здравоохранения Тульской области.

Говоря о темпах роста экономики, президент назвал одним из главных вопросов развитие кадрового потенциала. Сегодня важно готовить высококлассных конкурентных специалистов на всех уровнях, в том числе и по рабочим специальностям. Уровень компетенций последних сегодня значительно расширился, мы понимаем, что чтобы конкурировать на мировом уровне, нужно этому уровню соответствовать, равняться на него. Хорошим способом проверки и повышения уровня компетенций стало внедрение стандартов WorldSkills, которые сегодня используются повсеместно, в том числе в Тульском государственном университете.

 

Денис Бычков, депутат Тульской областной Думы:

- В Послании Президента мне очень понравился социальный блок. По содержанию и по времени оглашения он был самый значительный. Меры по борьбе с бедностью, по решению демографических задач – это, по моему мнению, наиболее важная часть в речи главы государства.

Блок, связанный с образованием и здравоохранением тоже очень важен. Здесь мне понравились предложения по земским учителям, по модернизации школ. Это будет хорошим подспорьем для развития здравоохранения и образования в стране и регионе.

Хорошо и то, что Послание Президента даст новый импульс для законодательной работы как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы с удовольствием будет разрабатывать и принимать законы, которые помогут улучшить жизнь людей».

Это Послание в отличие от посланий Президента прежних лет имеет ярко выраженную социальную направленность. И это радует, ведь многие из озвученных главой государства проблем назрели и люди ждут их решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сегодня, в 16:41 −5
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