Виктор Трифонов заявил об уходе с должности председателя комитета облдумы
Он возглавлял Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской облдумы с 2014 года.
Виктор Александрович подтвердил эту информацию в телефонном разговоре:
- Да, я написал в комитет по этике заявление по собственному желанию. Я остаюсь депутатом, но ухожу с поста председателя. Причина проста - надо заняться своим здоровьем. Да и возраст (Виктору Трифонову 66 лет - прим. ред)... Пусть молодые поработают. Я честно служил и пока продолжаю служить Тульской области, тулякам.
Трифонов прямолинейный и конкретный человек, рубит правду-матку в глаза и называет вещи своими именами.
Наверное, таким и должен быть награжденный медалью «За отвагу» полковник спецподразделения антитеррора «Альфа». Виктор Александрович отслужил 27 в органах КГБ-ФСБ, воевал в «горячих точках». И как он сам говорит, знает, «что такое смерть, запах пороха, кровь».
В 2011 году губернатор Тульской области Владимир Груздев пригласил его в регион на работу. С 21 сентября 2011 года Виктор Трифонов – советник губернатора. Зона ответственности –кураторство областного центра, оперативная работа по разрешению проблем города и координация действий областной и городской администраций. «Хочу сделать Тулу красивой и чистой» - поставил перед собой задачу Трифонов и засучив рукава, пошел наводить порядок. Буквально.
Личным примером вдохновлял чиновников и горожан на расчистку берегов большой Упы.
Теперь на Пролетарской набережной проходят массовые народные гуляния и спортивные праздники, а в День города на огромной сковороде там жарят картошку.
Под его кураторством появилась напротив музея оружия ротонда.
А еще у него была мечта – чтобы на месте заброшенного Баташевского парка появилось маленькое Царицыно. Над этим проектом он работал с особым азартом, находил технику, специалистов, организовывал субботники. Конечно, там еще много что надо доделать, но Баташи вновь стали уютными и милыми.
В молодости Трифонов тренировался вместе с Вячеславом Ведениным в школе олимпийского резерва, мечтал стать олимпийским чемпионом. Свою идею - сделать в городе многофункциональную лыжероллерную трассу – он реализовал наполовину. В Щегловке появилась крепкая лыжная база и отличная трасса. Впрочем, проект лыжероллерной трассой оказался востребованным инвесторами – и сейчас на Косой горе заканчивают строительство такой трассы.
Виктора Александровича знают все тульские ветераны-афганцы, участники чеченских кампаний.
Он не только организовывал торжественные мероприятия в честь Дня ветерана боевых действий, он реально помогал товарищам в трудную минуту, добивался разрешения их проблем.
Вот только один пример – квартира инвалиду 2 группы, раненному в Чеченской Республике, Михаилу Перелыгину.
В 2014 году Виктор Трифонов победил на выборах в Тульскую областную думу по одномандатному округу №17. И с тех пор возглавляет Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению. Собственно, этим Виктор Александрович занимается всю свою жизнь.
P. S. 13 декабря 2018 года на очередном, заключительном в этом году, заседании Тульская облдума рассмотрит заявление Виктора Трифонова об уходе с должности председателя Комитета по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению.