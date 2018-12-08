Виктор Трифонов заявил об уходе с должности председателя комитета облдумы

Он возглавлял Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской облдумы с 2014 года.

Виктор Александрович подтвердил эту информацию в телефонном разговоре:

- Да, я написал в комитет по этике заявление по собственному желанию. Я остаюсь депутатом, но ухожу с поста председателя. Причина проста - надо заняться своим здоровьем. Да и возраст (Виктору Трифонову 66 лет - прим. ред)... Пусть молодые поработают. Я честно служил и пока продолжаю служить Тульской области, тулякам.

Трифонов прямолинейный и конкретный человек, рубит правду-матку в глаза и называет вещи своими именами.

Наверное, таким и должен быть награжденный медалью «За отвагу» полковник спецподразделения антитеррора «Альфа». Виктор Александрович отслужил 27 в органах КГБ-ФСБ, воевал в «горячих точках». И как он сам говорит, знает, «что такое смерть, запах пороха, кровь».

В 2011 году губернатор Тульской области Владимир Груздев пригласил его в регион на работу. С 21 сентября 2011 года Виктор Трифонов – советник губернатора. Зона ответственности –кураторство областного центра, оперативная работа по разрешению проблем города и координация действий областной и городской администраций. «Хочу сделать Тулу красивой и чистой» - поставил перед собой задачу Трифонов и засучив рукава, пошел наводить порядок. Буквально.