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Виктор Трифонов заявил об уходе с должности председателя комитета облдумы

Виктор Трифонов заявил об уходе с должности председателя комитета облдумы

Он возглавлял Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской облдумы с 2014 года.

Виктор Александрович подтвердил эту информацию в телефонном разговоре:

- Да, я написал в комитет по этике заявление по собственному желанию. Я остаюсь депутатом, но ухожу с поста председателя. Причина проста - надо заняться своим здоровьем. Да и возраст (Виктору Трифонову 66 лет - прим. ред)... Пусть молодые поработают. Я честно служил и пока продолжаю служить Тульской области, тулякам.

Трифонов прямолинейный и конкретный человек, рубит правду-матку в глаза и называет вещи своими именами.

Наверное, таким и должен быть награжденный медалью «За отвагу» полковник спецподразделения антитеррора «Альфа». Виктор Александрович отслужил 27 в органах КГБ-ФСБ, воевал в «горячих точках». И как он сам говорит, знает, «что такое смерть, запах пороха, кровь».

В 2011 году губернатор Тульской области Владимир Груздев пригласил его в регион на работу. С 21 сентября 2011 года Виктор Трифонов – советник губернатора.  Зона ответственности –кураторство областного центра, оперативная работа по разрешению проблем города и координация действий областной и городской администраций. «Хочу сделать Тулу красивой и чистой» - поставил перед собой задачу Трифонов и засучив рукава, пошел наводить порядок. Буквально.

Личным примером вдохновлял чиновников и горожан на расчистку берегов большой Упы.

Теперь на Пролетарской набережной проходят массовые народные гуляния и спортивные праздники, а в День города на огромной сковороде там жарят картошку.

Под его кураторством появилась напротив музея оружия ротонда.

Когда 22 марта 2012 года губернатор Тульской области заявил в Послании депутатам облдумы, что начинается комплексная реконструкция Тульского кремля, Трифонову поручили выполнение задачи №1 - неукоснительное соблюдение сроков при реконструкции. Сейчас, спустя всего каких-то пять лет, кажется, что кремль всегда был таким – с колокольней Успенского собора, ухоженной территорией, торговыми рядами, выставочным центром, открытым со всех сторон.
 
 
 

А еще у него была мечта – чтобы на месте заброшенного Баташевского парка появилось маленькое Царицыно. Над этим проектом он работал с особым азартом, находил технику, специалистов, организовывал субботники.  Конечно, там еще много что надо доделать, но Баташи вновь стали уютными и милыми.

В молодости Трифонов тренировался вместе с Вячеславом Ведениным в школе олимпийского резерва, мечтал стать олимпийским чемпионом. Свою идею - сделать в городе многофункциональную лыжероллерную трассу – он реализовал наполовину. В Щегловке появилась крепкая лыжная база и отличная трасса. Впрочем, проект лыжероллерной трассой оказался востребованным инвесторами – и сейчас на Косой горе заканчивают строительство такой трассы.

Виктора Александровича знают все тульские ветераны-афганцы, участники чеченских кампаний.

Он не только организовывал торжественные мероприятия в честь Дня ветерана боевых действий, он реально помогал товарищам в трудную минуту, добивался разрешения их проблем.

Вот только один пример – квартира инвалиду 2 группы, раненному в Чеченской Республике, Михаилу Перелыгину.

В 2014 году Виктор Трифонов победил на выборах в Тульскую областную думу по одномандатному округу №17.  И с тех пор возглавляет Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению. Собственно, этим Виктор Александрович занимается всю свою жизнь.

P. S. 13 декабря 2018 года на очередном, заключительном в этом году, заседании Тульская облдума рассмотрит заявление Виктора Трифонова об уходе с должности председателя Комитета по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению.

сегодня, в 17:26 +4
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