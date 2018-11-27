Чайковский в стиле рок: Dagamba представит Туле нестрогую классику

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На своем новогоднем концерте музыканты камерного симфонического оркестра представят новую программу DAGAMBA feat Чайковский.

Выступление состоится в рамках большого тура по стране и обещает быть очень захватывающим. За основу своего творчества оркестр Dagamba берет европейские классические произведения и переигрывает их в современных ритмах, используя необычные аранжировки. Во многих композициях присутствуют восточные мотивы и абсолютно в каждой есть энергия, уникальное мощное звучание, виртуозное владение классическими струнными инструментами и зажигательные ритмы.

В этой программе группа постаралась ответить на вопрос, как бы могла звучать музыка Чайковского, если бы он жил в XXI веке. Интернациональный коллектив представит великого композитора в роли рок-звезды.

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Коллектив DAGAMBA — это камерный симфонический оркестр, который появился в 2014 году в Латвии и благодаря поддержке Лаймы Вайкуле получил широкую известность. Группа отличается не только оригинальным стилем исполнения, который включает в себя симбиоз классики и рока и этно, но и тем, что это международный коллектив. Все музыканты в группе разных национальностей — на виолончелях играют латыш Валтерс Пуце и его русский друг Антон Трочук, на пианино — литовец Дайнис Тенис, на барабанах — итальянец Артур Джермак, а перкуссионист — иранец Хамидреза Рахбаралам. У всех солистов коллектива классическое музыкальное образование.

Ансамбль участвовал в престижных фестивалях и конкурсах. В 2012 году он попал на Евровидение, и два года подряд группа выступала и на легендарном фестивале Glastonbury в Англии.