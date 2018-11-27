В Тульскую область зашли два оператора по обращению с отходами: что ждать тулякам с 1 января 2019 года

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Представители ООО «Хартия» и ООО «МСК-НТ» рассказали о том, как будут утилизировать мусор.

Тульская область разделена на две зоны действия между двух регоператоров «Хартией» и «МСК-НТ», выигравших конкурс в марте текущего года. Компания «Хартия» будет работать в первой зоне, к которой относятся Тула, бывший Ленинский район, а также Киреевский и Щекинский районы. Это примерно 730 тысяч жителей.

Все остальные муниципалитеты входят во вторую зону, которую будет обслуживать компания «МСК-НТ».

Гендиректор ООО «Хартия» Анатолий Цокур:

– С 28 апреля «Хартия» стала регоператором. Соглашение подписано до 31.12.2026 года. Цель «Хартии» – ввести новые стандарты обращения отходов, новую технику и контейнеры. С 1 октября 2018 года мы уже обслуживаем 20% Тулы. У нас открыт офис для обслуживания физических и юридических лиц – Тула, ул. 9 Мая, 24. В районах, где мы будем работать, созданы свои подразделения: Киреевск, ул. Тупиковая, 14, Щекино, ул. Пионерская, 2.

С 1 декабря 2018 года будут открыты дополнительные офисы для населения в Щекинском районе по адресам и определенному графику: пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, 5 (понедельник), пос. Лазарево, ул. Советская, 2, ДК (вторник), пос. Крапивна, ул. Коммунаров, 31, ДК (среда), пос. Ломинцево, ул. Торговая, 3, ДК (четверг), пос. Огаревка, ул. Шахтерская, 7, администрация (пятница), Советск, пл. Советов, 1, администрация (пятница).

527-203, 527-203 – единый круглосуточный диспетчерский контакт-центр, он начнёт работу с 1 декабря 2018 года.

Для обслуживания зоны №1, по расчетам «Хартии» требуется 72 единицы спецтехники. Закуплено пока 24, в том числе 21 мусоровоз и 3 бункеровоза. К 1 января 2019 года будет закуплено и поставлено 50% всей необходимой техники. А вся техника поступит к 1 января 2021 года.

«Хартия» взяла на себя обязательства заменить контейнерный парк. На всю зону №1 требуется, по расчетам регоператора, 7 309 контейнеров, из них 500 – для раздельного сбора мусора. Пока закуплено 20% необходимого количества контейнеров. На начальном этапе работы компания будет использовать контейнеры действующих УК, но к концу года все контейнеры будут заменены.

Определен и проверен реестр мест накопления – контейнерных площадок. Их около 3000.

Компания «Хартия» выкупила проект современного мусорного полигона в границах муниципалитета город Тула. Площадь полигона 28 га, срок использования 22 года. Начало строительства – декабрь 2018 года, сейчас идут геодезические работы. С 1 июля 2019 года заработает первая карта полигона.

Утилизировать на полигоне будут только то, что «Хартия» не сможет переработать – не более 30-40% от всех собранных ТКО. Расчетное количество образования ТКО в зоне № 1 – около 500 тыс. т в год, в том числе от населения 350 тыс т в год.

Рядом с полигоном «Хартия» будет строить современный полуавтоматический мусоросортировочный и мусороперерабатывающий комплекс. Экологическое заключение на проект получено.

Гендиректор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая:

– Расчетное количество отходов ООО «МСК-НТ» – 500 тыс. т в год. Компания уже работает в Суворовском, Ясногорском, Воловском и Тепло-Огаревском районах, в Страхово и Малахово Заокского района. С 1 декабря компания зайдет целиком на Заокский и Арсеньевский районы, в пос. Славный. С 1 января 2019 года будут охвачены все районы, входящие в зону №2.

Цели компании – создание современной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, введение новых стандартов обслуживания, организация раздельного сбора отходов, переработка ТКО и ведение эколого-просветительской работы среди жителей.

570-777 – телефон многоканального кол-центра, он работает пока в тестовом режиме, а заработает с 1 декабря 2018 года.

Компания планирует построить предприятия по перегрузке и сортировке отходов. В Плавском районе будет построена мусороперегрузочная станция, а также предприятие по обработке ТКО и новый полигон.

Компания намерена закупить 100 единиц спецтехники, пока закуплено 38, часть уже работает. Для сбора ТКО запланирована поставка 10 тысяч контейнеров, пока закуплено 2990 контейнеров объемом 0,8 куб м и 600 бункеров объемом 8 куб. м.

Компания с 1 января будет внедрять раздельный сбор отходов. ООО «МСК-НТ» уже заключила контракты с двумя предприятиями по переработке пластика.

На актуальные для туляков вопросы ответил генеральный директор регионального филиала ООО «Хартия» Геннадий Бородин:

– Сколько будет стоить вывоз мусора для жителей?

– Тариф на вывоз мусора в Тульской области пока не утвержден комитетом по тарифам. До конца года его должны утвердить.

– Где будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора?

– Их установят по заявкам старших по домам и управляющих компаний. Кстати, 27 ноября в 19.00 в бывшем кинотеатре «Родина» состоится большая встреча жителей с представителями региональных операторов. Там можно узнать, как установить контейнеры для раздельного сбора отходов в вашем дворе.

Ситуацию с утилизацией крупногабаритного мусора и содержанием контейнерных площадок прокомментировал руководитель регионального филиала ООО «МСК-НТ» Андрей Лабзин:

– Куда будем выкидывать крупногабаритный мусор?

– Деятельность регоператоров регламентирует федеральный закон № 89-ФЗ. В нем есть определение твердых коммунальных отходов – это отходы, которые образовались в результате жизнедеятельности человека в его жилом помещении. Да, некоторые предметы быта со временем становятся отходами, например, старый диван или шкаф. К твердым коммунальным отходам относятся и мусор от текущего ремонта в квартирах. Эти отходы можно размещать на контейнерной площадке, где установлен восьмикубовый контейнер, а регоператор будет их вывозить. Понятия «крупногабаритные отходы» в законе больше нет.

Площадки для расположения контейнеров большой емкости определяются совместно со старшими по домам, представителями администраций и управляющих компаний. Вывоз восьмикубовых контейнеров будет производиться по графику или по заявке.

– Кто будет следить за чистотой контейнерной площадки?

– Это зона ответственности управляющей компании, если контейнерная площадка расположена на придомовой территории. Или администрации района или муниципалитета, если контейнерная площадка находится на неразграниченной территории.