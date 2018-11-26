В Городском концертном зале пройдет новогодний симфо-рок концерт в исполнении группы DAGAMBA. Музыканты представят программу DAGAMBA feat Чайковский.



Что общего у Бетховена и Рамштайн?

А как бы могла звучать музыка Петра Ильича Чайковского, если бы он жил в XXI веке?

Запад и Восток, классика, рок и этно — все смешалось в едином потоке экспрессивного и яркого звучания. Музыка группы Dagamba настолько необычна и динамична, что зрители престижнейшего фестиваля в Гластонбери — в основном чопорная британская публика — танцевали так, что на этом месте ещё долго не будет расти трава!

DAGAMBA — интернациональный коллектив в котором играют музыканты из пяти стран. На виолончелях играют латыш Валтерс Пуце и его русский друг Антон Трочук, на пианино — литовец Дайнис Тенис, на барабанах — итальянец Артур Джермак, а перкуссионист — иранец Хамидреза Рахбаралам.

Музыканты берут за основу европейские классические произведения, а потом переигрывают их в современных ритмах, используя необычные аранжировки, многое щедро сдабривают восточными мотивами и уникальным горячим исполнением.