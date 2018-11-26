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DAGAMBA feat. Чайковский

DAGAMBA feat. Чайковский

В Городском концертном зале пройдет новогодний симфо-рок концерт в исполнении группы DAGAMBA. Музыканты представят программу DAGAMBA feat Чайковский.

Что общего у Бетховена и Рамштайн?
А как бы могла звучать музыка Петра Ильича Чайковского, если бы он жил в XXI веке?

Запад и Восток, классика, рок и этно — все смешалось в едином потоке экспрессивного и яркого звучания. Музыка группы Dagamba настолько необычна и динамична, что зрители престижнейшего фестиваля в Гластонбери — в основном чопорная британская публика — танцевали так, что на этом месте ещё долго не будет расти трава!

 

DAGAMBA — интернациональный коллектив в котором играют музыканты из пяти стран. На виолончелях играют латыш Валтерс Пуце и его русский друг Антон Трочук, на пианино — литовец Дайнис Тенис, на барабанах — итальянец Артур Джермак, а перкуссионист — иранец Хамидреза Рахбаралам.

Музыканты берут за основу европейские классические произведения, а потом переигрывают их в современных ритмах, используя необычные аранжировки, многое щедро сдабривают восточными мотивами и уникальным горячим исполнением.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
11 декабря 2018, вторник
19:30
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