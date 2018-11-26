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Первому театру в Черни исполняется 100 лет
На фото коллектив Чернского народного театра «Отражение».

Первому театру в Черни исполняется 100 лет

29 ноября Чернский народный театр «Отражение» отпразднует свой день рождения.

За долгие годы существования у театра накопилась богатая история и появилось более ста авторских постановок. С декабря 1996 года Театром руководит Владимир Евгеньевич Назаров. Каждый сезон театр радует новыми постановками и шоу-программами. Несколько спектаклей стали визитной карточкой театра, среди них инсценировка рассказа «Певцы» и спектакли «Свидание» и «Бежин луг» по мотивам рассказов И. С. Тургенева.

Интересный факт

Далеко не все знают, что театр в Черни появился только со второй попытки. Идея создать в городе театр пришла помещику Лаговчину в далеком 1822 году, но не сложилось. Театр зародился в стенах народного дома студентов Благовещенских лишь почти спустя сто лет – в 1918 году. Именно там проводились творческие вечера и ставились первые спектакли, организованные командой трех студентов – Михаила, Ивана и Сергея Благовещенских.

 

За достижение высоких показателей в творчестве драматическому коллективу Чернского Дома культуры в 1968 году Министерство культуры РСФСР присвоило почетное звание «Народный театр».

В сентябре 1977 года коллектив народного театра стал победителем зонального смотра I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся, получив высокое звание лауреата за постановку пьесы Льва Толстого «Власть тьмы». В 2012 году народный театр «Отражение» получил звание «Народный самодеятельный коллектив» от министерства образования и культуры Тульской области.

Поздравляем коллектив театра и желаем ему новых творческих побед!

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 09:04 +2
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