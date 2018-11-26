ГИБДД предупреждает туляков об опасностях на зимних дорогах

Что нужно знать о зимнем вождении и какие меры предпринять для обеспечения безопасности.

Резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными. Об этом предупреждает региональное Управление ГИБДД.

Ещё один важный момент – использование зимней резины. Летние покрышки не предназначены для эксплуатации на автомобиле в зимнее время – уже при температуре менее +7 градусов летняя резина начинает терять свои свойства и твердеет, повышая риск возникновения аварии. Кроме того, тормозной путь летней резины зимой в несколько раз больше, чем у автомобиля с зимними покрышками.

Прежде чем отправиться в дорогу, удалите с кузова машины снег и наледь. В противном случае вы не только рискуете повредить транспортные средства других участников дорожного движения, но и ограничить видимость водителям, едущим позади вас.

Очищайте стекла автомобиля от снега и наледи. Проверьте чистоту оптики и осветительных приборов. Зимой не стоит совершать резкие маневры, которые могут привести к потере управления и спровоцировать ДТП.

Подъезжая к пешеходным переходам, необходимо заблаговременно сбросить скорость – зимой тормозной путь увеличивается. Пешеходам также стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая проезжую часть, не выходить на дорогу перед близко едущим автомобилем.

Согласно пункту 4.1 ПДД, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь светоотражающие приспособления, которые позволяют водителям заметить пешеходов на расстоянии до 400 метров. Особенно это касается детей. Проконтролируйте, чтобы на юных пешеходах всегда были элементы со световозвращающим покрытием.