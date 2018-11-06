В Туле за неделю произошло 180 ДТП

Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

В период с 29 октября по 6 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 7187 сообщений от граждан. В городе произошло 28 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 180 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 18 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло три пожара.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 34 раза. В результате оказана помощь 58 гражданам, спасено три человека.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Туле: 47-20-34, 1391.