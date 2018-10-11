Музей Тульского кремля станет для туляков местом погружения в историю

Ежедневно на фестивальных площадках будут проходить концерты, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии.

С 27 октября по 5 ноября на территории музейного комплекса пройдет музыкальный военно-исторический фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле».

На интерактивных площадках фестиваля гости смогут посидеть в юрте татаро-монгольского хана, побывать на стоянке стрелецкого войска, в военно-полевом лагере эпохи Возрождения, изучить строевые приемы русской армии и принять участие в командных играх по истории героической обороны Тулы.

Ежедневно на фестивальных площадках будут проходить концерты, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии. Посетители смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в турнирах, примерить рыцарские доспехи и сделать яркие фото на память.

Вход на территорию фестиваля свободный, на некоторые мастер-классы и аттракционы необходимо приобретать билеты.

Полная афиша фестиваля:

c 27 октября по 4 ноября

10.00−20.00 — Работа интерактивных площадок:

«Стоянка татаро-монгольского хана»;

«Полевой лагерь стрелецкого войска XV-XVI вв.»;

«Военно-полевой, лагерный быт эпохи Возрождения»;

«В грозную пору». Историческое путешествие в 1812 год;

«В штабе 156-го полка НКВД». Героическая оборона города Тула.

27 октября

10.00−20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи», «Военная история в миниатюре» выставка детского творческого объединения ЦО № 22 и 34. Вход свободный.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана"; "Средневековый русский воин"; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; "Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

12.00−12.30 — Торжественное открытие фестиваля.

12.30- 13.00 — Показательные выступления клубов в стиле living history.

13.00−14.00 — Губернаторский оркестр.

14.00−16.30 — Чемпионат Тулы по танковому триалу. Вход свободный.

17.00- 18.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства „Федерация рубки шашкой „Казарла“.

18.00−19.00 – Выступление этно-фолк-коллектива „ЛаВерден“. Вход свободный.

С 13.00 каждый час — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“. Вход свободный.

14.00 — „Тула, слышишь ты меня?“ — интерактивная игра по истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

16.00 — „Не расстанусь с комсомолом“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

12.00−18.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“ Цена: 150 р.

12.00- 17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500р.

12.00−15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00 — 20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

11.00 — 18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

13.00 — 17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

28 октября

10.00−18.00 — игры и турниры для детей с мягким инвентарем все дни фестиваля. Вход свободный.

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“.Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“;"Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»;"Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“.

11.00 — 18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00 — Концерт УВД.

12.00 — 13.00 — мастер-класс „Уроки средневекового фехтования“. Вход свободный

12.00- 14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства „Федерация рубки шашкой „Казарла“. Вход свободный

13.00 — „Вася Теркин — наш герой — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.

13.00 — 17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00−15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00 — 20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

12.00- 17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500р.

12.00−18.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

14.00 — Концерт фольклорного ансамбля „Услада“ ГУК ТО „Тульская областная филармония“ Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева 70-75 мин.

16.00 — „Артиллерия не только грохот, но и наука“. — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.

17.00

Концерт „Бригантина“. Вход свободный.

Командная игра „Рабочий город стал бойцом“ по героической обороне г. Тулы.

29 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“.

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“; "Средневековый русский воин“; „Оружейный и доспешный цейхгауз“; "Стань героем картины Верещагина „Не замай, дай подойти!“. Вход свободный.

12.00- 14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства „Федерация рубки шашкой „Казарла“. Вход свободный.

12.00 — 17.00 — Интерактивная площадка „Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

„Как хорошо быть генералом“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

„Артиллерия не только грохот, но и наука“ -- интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00−18.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

12.00- 17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

14.00 — 17.00 — Мастер-класс „Легендарный автомат“. Вход свободный

16.00 — „Песня в солдатской шинели“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00- 17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500р.

30 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“. Вход свободный

10.00−20.00

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны:"Стоянка татаро-монгольского хана“;"Средневековый русский воин“; „Оружейный и доспешный цейхгауз“;"Стань героем картины Верещагина „Не замай, дай подойти!“. Вход свободный.

10.00−18.00 — „Фронтовая почта“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00 — Встреча с сыном В. Г. Жаворонкова . Вход свободный.

12.00- 14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства „Федерация рубки шашкой „Казарла“. Вход свободный.

12.00 — 17.00 — Интерактивная площадка „Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

13.00, 17.00 — „Рекрутское депо“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

15.00 — Квест „По военной дороге“.Вход свободный.

12.00- 14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства „Федерация рубки шашкой „Казарла“. Вход свободный.

12.00 — 17.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00−18.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

12.00 — 17.00 — Интерактивная площадка „Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

31 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“. Вход свободный

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“;" Средневековый русский воин“; „Оружейный и доспешный цейхгауз“; "Стань героем картины Верещагина „Не замай, дай подойти!“. Вход свободный.

12.00, 16.00 — „Настоящий Баатур“ — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия. Вход свободный.

13.00, 17.00 — „Рекрутское депо“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.

12.00 — „Песня в солдатской шинели“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00−18.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

12.00- 17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500р.

14.00 — 17.00 — Мастер-класс „Легендарный автомат“. Вход свободный.

1 ноября

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“; "Средневековый русский воин“; „Оружейный и доспешный цейхгауз“; "Стань героем картины Верещагина „Не замай, дай подойти!“. Вход свободный.

Интерактивная площадка „Средневековый стрелковый тир". Вход свободный.

13.00- 20.00 — „Артиллерия не только грохот, но и наука“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

11.00 — „Вася Теркин — наш герой“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

11.00 — 18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный.

14.00 — Командная игра „Тула — арсенал и щит России“. Вход свободный.

12.00−20.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

12.00- 17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500р.

12.00−17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00 — 16.00 — Мастер-класс „Уроки средневекового фехтования“. Вход свободный

12.00- 17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

2 ноября

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“.Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“; "Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; "Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

11.00 — „Как хорошо быть генералом“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.

11.00 — 18.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный

12.00- 17.00 - Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00−20.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

13.00- 20.00

„Настоящий Баатур“ — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия;

„Артиллерия не только грохот, но и наука“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г.,

„Тула, слышишь ты меня?“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны

Вход на все мероприятия свободный.

13.00 — Музыкальная программа „Тульская гармонь на фронтах войны“. Вход свободный

17. 00 — „Тула, слышишь ты меня?“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

14.00 — 17.00 — Мастер-класс „Автомат Калашникова“. Вход свободный

12.00 - 17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00- 17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500 р.

12.00- 17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

3 ноября

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана»; "Средневековый русский воин"; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; "Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

11.00 — „Как хорошо быть генералом“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

11.00 — 18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00 — Военно-исторический турнир „Вербовка в ополчение“. Настольные исторические игры. Вход свободный.

12.00−12.45 - Выступление детского творческого коллектива казачьей песни и пляски „Казачок“ МБОУ „ЦО № 27″ г. Тулы. Вход свободный

12.00 -17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00- 17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00- 17.00 – Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00- 17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

12.00−20.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

12.00 — 20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

13.00, 17.00 — „Рекрутское депо“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

13.00 — 17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

14.00 — Музыкальный спектакль ансамбля „Услада“ Тульской областной филармонии. „Когда мы были на войне. Вход свободный.

15.00 — „Тула, слышишь ты меня?“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

4 ноября

10.00−20.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“; "Средневековый русский воин“; „Оружейный и доспешный цейхгауз“; "Стань героем картины Верещагина „Не замай, дай подойти!“. Вход свободный.

Интерактивная площадка „Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

12.00−19.00 — Фестиваль „Страна в миниатюре“.

12.00−20.00 — Аттракцион „Чеканка памятных монет“. Цена: 150 р.

Ночь искусств (4 ноября)

19.00−00.00 — Большой квест по фестивалю „Знатоки истории“. Вход свободный.

19.00 — „Василий Теркин“ — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

20.00 — „Артиллерия не только грохот, но и наука“ — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

19.00−21.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

19.00 — 22.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный.

19.00 — 22.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный.

20.00 — 22.00 — Мастер-класс „Уроки средневекового фехтования“. Вход свободный.

19.00−21.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

19.00 — 22.00 — Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. 300 р.

19.00 — 22.00 — Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. 200 р.

20.00 — Выступление тульского государственного хора. Худ. руководитель лауреат премии правительства Москвы профессор Александр Соловьев. Вход свободный.

20.30−21.30 — Поэтический спектакль „На войну уходил я из дома“. Вход свободный.

22.00−23.00 — Выступление рок-группы Quetzal. Вход свободный.

23.00−00.00 — Выступление рок-группы Krava. Вход свободный.

00.00 — Световое шоу.

5 ноября

10.00−16.00

Выставка „Тульская оружейная миниатюра“. Вход свободный

Мини-выставки: „Артефакты Бородинского поля“, „Народный музей. Война в истории моей семьи“.

Интерактивные фотозоны: "Стоянка татаро-монгольского хана“; "Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; "Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

10.00 — 16.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.

10.00−16.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

10.00−16.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги, по среднерусской каллиграфии и геральдика, тульская всечка. Вход свободный.

10.00 — 16.00 — Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный.

13.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

11.00, 13.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

12.00- 16.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00- 16.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300-500 р.

13.00 — Выступление ансамбля скрипачей Тульской областной филармонии. Вход свободный.

15.00 — Торжественное закрытие фестиваля. Награждение участников.