В Туле обсудили перспективы развития художественным промыслов

Член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин отметил, что «мастер должен творить, а не торговать».

4 сентября на базе Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма состоялось расширенное заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Инициатором мероприятия стала депутат Государственной Думы, член Комитета по культуре Наталия Пилюс при поддержке министерства культуры Тульской области.

Перед началом мероприятия члены совета и гости посетили ремесленный двор «Добродей» и приняли участие в мастер-классах по кузнечному и гончарному ремеслу. Ремесленный двор является уникальной площадкой – здесь каждую субботу все желающие могут узнать секреты тульских мастеров и попробовать свои силы.

На заседании совета обсуждалась необходимость изменения законодательств для упрощения получения ремесленными центрами помощи от государства и в целом развития промыслов. Наталья Пилюс отметила, что сейчас в думских комитетах и министерствах РФ ведется работа над дорожной картой развития народных промыслов и ремёсел.

«Одним из принципов работы Государственной Думы является открытость, и мы активно взаимодействуем с профессиональным сообществом для приведения в соответствие законодательства. Народные промыслы и ремесла являются важной составной частью нашей культуры и задачей является сохранение того самобытного, чем мы гордимся. Для многих поколений творческих людей это является вдохновением.

Очень важно, чтобы мастера понимали, что их труд важен и ценен для культуры страны. На федеральном и региональном уровнях существует большое количество мер поддержки промыслов, и наша задача сделать так, чтобы информация была доведена до каждого», – сказала Наталия Пилюс.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что правительством региона ведется активная работа по присвоению категории признанного художественного достоинства новым изделиям и производствам наряду с тульским пряником и тульской гармонью. Организациям народных художественных промыслов предоставляются налоговые льготы, а также оказывается грантовая поддержка. Проводится множество тематических фестивалей, выставок и ярмарок, на которых мастера могут продвигать и реализовывать свою продукцию.

Эти и другие меры поддержки организаций и мастеров народных художественных промыслов на федеральном и региональном уровне стали основной темой обсуждения.

В ходе дискуссии выявилась главная проблема – мастера не являются субъектом предпринимательской деятельности, поэтому не могут пользоваться преференциями в полной мере.

Кроме того, зачастую у них нет возможности получения льгот ЖКХ, которые тоже предусмотрены, так как непосредственная работа ведется дома или на землях, имеющих другое назначение. В свою очередь это становится препятствием для включения в Федеральный реестр организаций народно-художественных промыслов, который дает право на участие во многих программах поддержки и развития.

Член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин затронул тему сбыта продукции, отметив, что даже крупные производители испытывают трудности, а «мастер должен творить, а не торговать».

В результате расширенное заседание совета явилось площадкой, на которой встретились все заинтересованные лица – законодательная и исполнительная власть, бизнес, непосредственные производители продукции, чтобы определить направления совместной деятельности для развития народных промыслов, впервые воочию обсудить проблемы, которые невозможно решить независимо друг от друга.

Неслучайно местом проведения было выбрано именно Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма. Именно здесь, вне зависимости от субъектной принадлежности и других формальностей, мастера находят поддержку и получают возможность заниматься любимым делом.

Как отметила директор учреждения Елена Арбекова, открытие ремесленного двора «Добродей» позволяет безвозмездно предоставлять места для проведения мастер-классов, а Сувенирная лавка на территории Тульского кремля реализует изделия народно-художественных промыслов и ремесел. Проведение выставок и ярмарок, участие в фестивалях – также во многом результат деятельности структурного подразделения Объединения – Центра народного творчества.

Обсуждая деятельность учреждения, Наталия Пилюс подчеркнула, что у Объединения центров – огромные возможности и сильная ресурсная база, здесь ведется активная работа по подготовке педагогов региона. В завершение встречи депутат Государственной Думы поблагодарила присутствующих мастеров, подчеркнув, что сохранение народных промыслов – общее дело.