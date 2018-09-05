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В Богородицке водитель «десятки» сбил пьяную велосипедистку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Богородицке водитель «десятки» сбил пьяную велосипедистку

Пострадавшую доставили в больницу.

4 сентября в 21.55 в Богородицке на пересечении переулка Урицкого и улицы Урицкого 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104, по предварительной информации, сбил велосипедистку.

27-летнюю пострадавшую с различными травмами доставили в районную больницу.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что велосипедистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- В данном случае ДТП можно было избежать, следуя требованиям дорожных знаков и соблюдая правила очередности проезда перекрестка. Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает — в состоянии опьянения недопустимо управление любыми видами транспортных средств, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +1
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