Фото УГИБДД по Тульской области.
В Богородицке водитель «десятки» сбил пьяную велосипедистку
Пострадавшую доставили в больницу.
4 сентября в 21.55 в Богородицке на пересечении переулка Урицкого и улицы Урицкого 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104, по предварительной информации, сбил велосипедистку.
27-летнюю пострадавшую с различными травмами доставили в районную больницу.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что велосипедистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
- В данном случае ДТП можно было избежать, следуя требованиям дорожных знаков и соблюдая правила очередности проезда перекрестка. Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает — в состоянии опьянения недопустимо управление любыми видами транспортных средств, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
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