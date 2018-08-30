Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

Операция «Оружие» проводится до 20 декабря 2018 года.

Управление Росгвардии по Тульской области информирует жителей области, что до 20 декабря 2018 года они могут принять участите в мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

а зачем мне это всё нужно

Изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки – возмездное: за сданные стволы и патроны государство гражданам платит. Речь идет о предметах, находящихся у туляков незаконно, либо о зарегистрированном оружии, ставшего в силу большого срока службы опасным для дальнейшей эксплуатации.

если сдам, меня не посадят?

В соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

я готов. куда нести?

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

Информацию можно получить по телефону 33−81−95.

почём нынче стволы?

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлены различные размеры вознаграждений. Вот таблица: