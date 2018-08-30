Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?
Операция «Оружие» проводится до 20 декабря 2018 года.
Управление Росгвардии по Тульской области информирует жителей области, что до 20 декабря 2018 года они могут принять участите в мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки – возмездное: за сданные стволы и патроны государство гражданам платит. Речь идет о предметах, находящихся у туляков незаконно, либо о зарегистрированном оружии, ставшего в силу большого срока службы опасным для дальнейшей эксплуатации.
В соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.
Информацию можно получить по телефону 33−81−95.
За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлены различные размеры вознаграждений. Вот таблица:
|
Наименование оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств
|
Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)
|
Пулемет, огнемет
|
5000
|
Автомат
|
4000
|
Пистолет-пулемет
|
4000
|
Пистолет, револьвер
|
4000
|
Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом (кроме малокалиберного)
|
4000
|
Оружие с нарезным стволом (кал. 5,6 мм и менее)
|
3000
|
Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы
|
3000
|
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
|
2000
|
Газовое оружие
|
500
|
Самодельное оружие с нарезным стволом
|
1000
|
Иное самодельное оружие или стреляющее устройство
|
500
|
Взрывчатые вещества, кроме пороха
(за 1 кг в тротиловом эквиваленте)
|
5000
|
Порох (за 1 кг)
|
400
|
Взрывные устройства (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)
|
5000
|
Капсуль-детонатор, электродетонатор, взрыватель
|
100
|
Огнепроводный шнур, детонирующий шнур (за 1 метр)
|
100
|
Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету
|
1000
|
Граната
|
1500
|
Мина инженерная
|
2000