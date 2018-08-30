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Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

Операция «Оружие» проводится до 20 декабря 2018 года.

Управление Росгвардии по Тульской области информирует жителей области, что до 20 декабря 2018 года они могут принять участите в мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

а зачем мне это всё нужно

Изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки – возмездное: за сданные стволы и патроны государство гражданам платит. Речь идет о предметах, находящихся у туляков незаконно, либо о зарегистрированном оружии, ставшего в силу большого срока службы опасным для дальнейшей эксплуатации.

если сдам, меня не посадят?

В соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

я готов. куда нести?

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

Информацию можно получить по телефону 33−81−95.

почём нынче стволы?

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлены различные размеры вознаграждений. Вот таблица:

 

Наименование оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ, взрывных устройств

Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)

Пулемет, огнемет

5000

Автомат

4000

Пистолет-пулемет

4000

Пистолет, револьвер

4000

Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом (кроме малокалиберного)

4000

Оружие с нарезным стволом (кал. 5,6 мм и менее)

3000

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы

3000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения

2000

Газовое оружие

500

Самодельное оружие с нарезным стволом

1000

Иное самодельное оружие или стреляющее устройство

500

Взрывчатые вещества, кроме пороха

(за 1 кг в тротиловом эквиваленте)

5000

Порох (за 1 кг)

400

Взрывные устройства (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)

5000

Капсуль-детонатор, электродетонатор, взрыватель

100

Огнепроводный шнур, детонирующий шнур (за 1 метр)

100

Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету

1000

Граната

1500

Мина инженерная

2000

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 +2
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