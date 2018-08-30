В Тульской области скончался режиссер и преподаватель Сергей Алленов

Прощание с Сергеем Алленовым состоится 31 августа в 9.00 в храме Иоанна Богослова в Липках.

Сергей Алленов ушел из жизни скоропостижно, ему было всего 52 года. По профессии Сергей — учитель физкультуры в школе, занимался бизнесом. Уже будучи зрелым человеком, начал сниматься в отечественных кино и сериалах. Столичные режиссеры полюбили туляка за яркую фактурную внешность. «Последняя исповедь», «Апостол», «Глянец», «Моя мама — Снегурочка», «Знахарь», «Золушка.ru», «Бабушка Ада» — неполный список картин с участием Сергея.

В 2010 году Алленов поступил на режиссерские курсы Александра Митты в Москве. Одновременно освоил сценарную работу и продюсирование.

В 2017 году Алленов выпустил комедию «От осины не родятся апельсины». В фильме снялись тульские актеры: Олег Есауленко, Валерий Жуков, Ирина Федотова, Ольга Красикова, Наталья Дружинина, Тимур Курбангалеев, Дмитрий Чепушканов, Сергей Пыжов, Лариса Ситникова и другие.

Кинолента «Узник вечного огня» была представлена на международном кинофоруме «Золотой витязь — 2015» в Севастополе. Там фильм получил диплом с формулировкой «с верой в его удачу в профессии».



Мы делали интервью с Сергеем Алленовым в 2007 году.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и друзьям Сергея Алленова.