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В тульском кластере «Октава» выступит группа «Обе две»

В тульском кластере «Октава» выступит группа «Обе две»

Летний концертный сезон на «Октаве» завершится зажигательным концертом группы «Обе две» во дворе творческого индустриального кластера.

Концерт «Обе две» состоится 24 августа, в 19.00. Стоимость билет в предпродаже — 250 рублей, в день выступления — 300 рублей. Приобрести билеты можно на «Октаве».

Весь вечер на открытой сцене будет играть зажигательный поп-рок и хиты от участников главных музыкальных фестивалей.

Дебютный альбом «Знаешь, что я делала» группа «Обе две» презентовала 13 января 2011 в Екатеринбурге. За годы существования коллектив успел выступить на всех главных фестивалях страны: «Stereoleto», «Усадьба Jazz», «Пикник «Афиши», «КаZантип», «Доброфест», «Нашествие».

– Я понимаю, что есть песни, которые нельзя не играть на концертах. Но мне было очень страшно. Я не хотела это петь. И я для себя открыла, что эти песни можно петь с удовольствием. Сейчас! В 30 лет! «Милый, знаешь, что я делала»! У меня там другая энергия появилась, другой подтекст, другие отношения с лирическим героем, — подчеркнула в интервью порталу Colta лидер проекта Катя Павлова.

 

сегодня, в 12:00 +2
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