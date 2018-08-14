новости
новости
Регистрация
В Ефремовском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя грузовика
Фото из архива Myslo.

В Ефремовском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя грузовика

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

В Ефремовском районе сотрудники ДПС выявили факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Инспекторов ГИБДД привлек внимание грузовик, который двигался по странной траектории. Авто остановили, у 54-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Но пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства нахождения водителя за рулем грузовика.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:38 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пьяный водительпьяная ездаинспекторы ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отключение воды в Туле: жителям раздадут питьевую воду
Отключение воды в Туле: жителям раздадут питьевую воду
Участвуйте в акции «В школу соберись!» в ТРЦ «РИО» и выиграйте призы
Участвуйте в акции «В школу соберись!» в ТРЦ «РИО» и выиграйте призы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.