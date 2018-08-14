Фото из архива Myslo.
В Ефремовском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя грузовика
Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду.
В Ефремовском районе сотрудники ДПС выявили факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Инспекторов ГИБДД привлек внимание грузовик, который двигался по странной траектории. Авто остановили, у 54-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Но пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства нахождения водителя за рулем грузовика.
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