В Ефремовском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя грузовика

Фото из архива Myslo.

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

В Ефремовском районе сотрудники ДПС выявили факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Инспекторов ГИБДД привлек внимание грузовик, который двигался по странной траектории. Авто остановили, у 54-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Но пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства нахождения водителя за рулем грузовика.