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В Донском водитель сбил пешехода и скрылся
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Донском водитель сбил пешехода и скрылся

Разыскиваются очевидцы происшествия.

31 июля в 17.50 в Донском в мкр. Центральном на улице Новой неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
 

По предварительной информации, 35-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России г. Донской по телефону 8 (48746) 5−04−76.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:11 0
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