В Донском водитель сбил пешехода и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

31 июля в 17.50 в Донском в мкр. Центральном на улице Новой неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

По предварительной информации, 35-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России г. Донской по телефону 8 (48746) 5−04−76.