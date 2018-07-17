Юная тулячка стала лучшей детской супермоделью России

Конкурс «Детская супермодель России— 2018» прошел в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 30 детей-моделей со всех регионов России.

Конкурсантки демонстрировали свои навыки в моделинге в трех выходах: дефиле в стиле casual, тематический образ и вечерний стиль.

Жюри оценивали навыки дефиле, раскрепощенность, артистизм и умение работать перед фотокамерой — все то, чему девочек учат на занятиях в школе моделей.

По итогам лучшей моделью России в возрастной категории 11−13 лет стала тулячка Софья Миронова.

Это не первая победа на счету красавицы Софьи. Ранее на региональном финале в Туле Софья стала обладательницей титула «Лучшая модель — 2017» и получила приглашение представлять наш регион на всероссийском уровне.

Напомним, что организатором конкурса в Туле является модельное агентство Linda — эксклюзивный представитель конкурса «Детская супермодель России» по Тульскому региону.

Модельное агентство Linda приглашает мальчиков и девочек от 3 до 16 лет принять участие в кастинге для нового сезона конкурса. Запись на кастинг по тел. 704−764 или на сайте агентства.