На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник

Фото Алексея Пирязева.

В субботу, 14 июля, Тульская область приняла участие во Всероссийском субботнике на экологических тропах, который положил начало очному этапу Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». Местом проведения генеральной уборки стала Малиновая засека, расположенная на косой Горе в региональном центре.

Экотропа находится на уникальной историко-природной территории засечных лесов Тульской области и может рассказать туристам о многих аспектах истории региона. Так, в XVII-XVIII веках эти леса служили Москве защитным щитом от кочевников с юга, шедших по Муравскому шляху. Здесь же советские войска остановили в 1941 году армию генерала Гудериана. До войны же Тула отапливалась дровами и углем, выжиг которого велся в лесах засеки. Здесь же добывали железную руду для нужд тульской металлургии. Несмотря на некогда развернутую здесь большую промышленную работу, в лесах сохранились редкие для России растения и обитают редкие животные.

Именно для сохранения культурно-природных объектов и развития туризма в Тульской области по иницитиве регионального отделения партии «Единая Россия» была создана и открыта осенью 2017 года экологическая тропа «Малиновая засека. Правительство региона поручило ее создание культурно-образовательному фонду «Мишенское». Первым проект поддержал Косогорский металлургический завод.

Открытие экотропы положило начало большой работе по наполнению пространства Малиновой засеки элементами благоустройства, уборке мусора и установке информационных табличек, сообщающих туристам об истории того или иного места в лесополосе. Поэтому участие региона в конкурсе «Зеленый маршрут» – логичное продолжение начатой работы, поскольку целью его является как раз развитие экотуризма и краеведения, продвижение экологических троп, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни.

На всероссийском конкурсе Тульскую область представляет команда студентов ТулГу «ЭКОtime71». Ребята активно занимаются обустройством экотропы «Малиновая засека», а также уже приняли участие в создании и записи аудиогида, он поможет туристам ориентироваться в лесах засеки и подробнее знакомиться с историей этих мест.

Исполнительный директор фонда «Мишенское» Ольга Михайлова:

Ольга Михайлова – Для создания удобной навигации по лесным дорожкам была разработана система указателей. Помимо студентов Тулгу к работе подключились учащиеся ТГПУ им. л.н. Толстого. Также выразили готовность выступать спонсорами проекта компании Braer и «Леруа Мерлен». У последней в планах – обустроить маршрутов экотропы до лесного родника «Святой колодец».

Дождливая погода не напугала участников экологиечского субботника.

Сделать предстоит еще много, но главное – вывезти мусора накопившийся в лесу от «дикого» туризма за несколько десятков лет. Это и стало основной задачей участников Всероссийского субботника. Также в этот день у входа в засеку был открыт памятный знак, обозначающий межевой вал рубежа XVII-XVIII веков: четыре больших камня, каждый из которых символизирует регион, входивший в черту – Тула, Калуга, Брянск, Рязань. Памятный знак установлен при поддержке филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровском.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина:

Марина Левина – Экологический субботник – это важное мероприятие, потому что оно закладывает хорошую базу для дальнейшего развития и может вовлекать все большее число людей всех возрастов. Оно несет очень серьезную миссию, объединяя поколения и приучает беречь родной край. Сегодня вы пришли на субботник, несмотря на погоду, а значит, что вы неравнодушные люди и способны своим примером показать, как надо заботиться о своей родине. Очень важно, чтобы вы рассказали всем своим знакомым об этой акции, чтобы ваш сегодняшний пример имел достойное продолжение.

начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Елена Смирнова:

Елена Смирнова – История этого лесного массива уходит вглубь веков. Здесь всегда был лес – крепость, защищавшая Тулу и Москву от врагов. Сейчас это дом для множества животных и место отдыха на природе. Когда в прошлом году появилась идея создания здесь экологической тропы, то министерство с удовольствием поддержало эту идею.

Директор регионального центра молодежи Тульской области Дмитрий Гольтяков:

Дмитрий Гольтяков – Несмотря на непогоду мы все собрались здесь и сегодня каждый из нас внесет посильный вклад, чтобы сделать территорию тропы чище, светлее.

Впереди у Фонда «Мишенское» много планов, в числе них – открытие на Косой горе экологического центра. Это будет учебный центр, где занимаясь, ребята смогут совместить серьезное изучение вопросов экологи, в том числе и промышленной, с углубленным изучением английского и немецкого языка, посещением национальных парков и экотроп в России и за рубежом. Возможно, для кого-то из них это станет основой будущей профессиональной карьеры.