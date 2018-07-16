новости
новости
Регистрация
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник
Фото Алексея Пирязева.

На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник

Открытие экотропы положило начало большой работе по наполнению пространства Малиновой засеки элементами благоустройства и уборке мусора.

В субботу, 14 июля, Тульская область приняла участие во Всероссийском субботнике на экологических тропах, который положил начало очному этапу Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».  Местом проведения генеральной уборки стала Малиновая засека, расположенная на косой Горе в региональном центре. 

Экотропа находится на уникальной историко-природной территории засечных лесов Тульской области и может рассказать туристам о многих аспектах истории региона. Так, в XVII-XVIII веках эти леса служили Москве защитным щитом от кочевников с юга, шедших по Муравскому шляху. Здесь же советские войска остановили в 1941 году армию генерала Гудериана. До войны же Тула отапливалась дровами и углем, выжиг которого велся в лесах засеки. Здесь же добывали железную руду для нужд тульской металлургии. Несмотря на некогда развернутую здесь большую промышленную работу, в лесах сохранились  редкие для России растения и обитают редкие животные.

Именно для сохранения культурно-природных объектов и развития туризма в Тульской области по иницитиве регионального отделения партии «Единая Россия» была создана и открыта осенью 2017 года экологическая тропа «Малиновая засека. Правительство региона поручило ее создание культурно-образовательному фонду «Мишенское». Первым проект поддержал Косогорский металлургический завод.

Открытие экотропы положило начало большой работе по наполнению пространства Малиновой засеки элементами благоустройства, уборке мусора и установке информационных табличек, сообщающих туристам об истории того или иного места в лесополосе. Поэтому участие региона в конкурсе «Зеленый маршрут» – логичное продолжение начатой работы, поскольку целью его является как раз развитие экотуризма и краеведения, продвижение экологических троп, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни.
 

На всероссийском конкурсе Тульскую область представляет команда студентов ТулГу «ЭКОtime71». Ребята активно занимаются обустройством экотропы «Малиновая засека», а также уже приняли участие в создании  и записи аудиогида, он поможет туристам ориентироваться в лесах засеки и подробнее знакомиться с историей этих мест. 

Исполнительный директор фонда «Мишенское» Ольга Михайлова:

Ольга Михайлова

– Для создания удобной навигации по лесным дорожкам  была разработана система указателей. Помимо студентов Тулгу к работе подключились учащиеся ТГПУ им. л.н. Толстого. Также выразили готовность выступать спонсорами проекта компании Braer и «Леруа Мерлен». У последней в планах –  обустроить маршрутов экотропы до лесного родника «Святой колодец».

 
Дождливая погода не напугала участников экологиечского субботника.
Сделать предстоит еще много, но главное – вывезти мусора накопившийся в лесу от «дикого» туризма за несколько десятков лет.  Это и стало основной задачей участников Всероссийского субботника. Также в этот день у входа в засеку был открыт памятный знак, обозначающий межевой вал рубежа XVII-XVIII веков: четыре больших камня, каждый из которых символизирует регион, входивший в черту – Тула, Калуга, Брянск, Рязань. Памятный знак установлен при поддержке филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровском.
 

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина:

Марина Левина

– Экологический субботник – это важное мероприятие, потому что оно закладывает хорошую базу для дальнейшего развития и может вовлекать все большее число людей всех возрастов. Оно несет очень серьезную миссию, объединяя поколения и приучает беречь родной край. Сегодня вы пришли на субботник, несмотря на погоду, а значит, что вы неравнодушные люди и способны своим примером показать, как надо заботиться о своей родине. Очень важно, чтобы вы рассказали всем своим знакомым об этой акции, чтобы ваш сегодняшний пример имел достойное продолжение.

начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Елена Смирнова:

Елена Смирнова

– История этого лесного массива уходит вглубь веков. Здесь всегда был лес – крепость, защищавшая Тулу и Москву  от врагов. Сейчас это дом для множества животных и место отдыха на природе. Когда в прошлом году появилась идея создания здесь экологической тропы, то министерство с удовольствием поддержало эту идею.

Директор регионального центра молодежи Тульской области Дмитрий Гольтяков:

Дмитрий Гольтяков

– Несмотря на непогоду мы все собрались здесь и сегодня каждый из нас внесет посильный вклад, чтобы сделать территорию тропы чище, светлее. 

 

Впереди у Фонда «Мишенское» много планов, в числе них – открытие на Косой горе экологического центра. Это будет учебный центр, где занимаясь, ребята смогут совместить серьезное изучение вопросов экологи, в том числе и промышленной, с углубленным изучением английского и немецкого языка, посещением  национальных парков и экотроп в России и за рубежом. Возможно, для кого-то из них это станет основой будущей профессиональной карьеры.

Галерея
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 1
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 2
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 3
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 4
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 5
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 6
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 7
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 8
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 9
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 10
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 11
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 12
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 13
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 14
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 15
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 16
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 17
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 18
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 19
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 20
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 21
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 22
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 23
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 24
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 25
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 26
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 27
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 28
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 29
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 30
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 31
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 32
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 33
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 34
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 35
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 36
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 37
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 38
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 39
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 40
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 41
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 42
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 43
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 44
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 45
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 46
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 47
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 48
На экотропе «Малиновая засека» прошел Всероссийский субботник, Фото: 49
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:53 0
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийский субботник
Место
ТулаМалиновая засека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области задержали группировку экстремистов
В Тульской области задержали группировку экстремистов
На Тулу снова обрушатся ливни и грозы
На Тулу снова обрушатся ливни и грозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.