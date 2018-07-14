«Самолет» буги-вуги расправил крылья над Центральным парком Тулы: фоторепортаж

Автор Юлия Коршунова. Фото и видео Александра Каналина.

14 июля в Туле в четвертый раз прошел открытый летний турнир «Самолет». Такое необычное название получилось от английского слова summer, что в переводе означает лето, в объединении со словами light (легкий, незамысловатый), турнир и «Ё.П.Р.С.Т» (по имени танцевального клуба, который и занимается организацией мероприятия):

Как рассказала Myslo Ульяна Балакшина, организатор турнира, а по совместительству помощник руководителя клуба, «Самолет» — событие уникальное, а главное — доступное.

— Подобные мероприятия обычно проводятся в помещении, всегда в четырех стенах. Особенность же нашего турнира в том, что он как раз проходит под открытым небом. Подать заявку на участие может любой, кто увлекается танцами и кого интересует стиль свинг (в частности, буги-вуги). Турнир проходит в формате джек-н-джилл: изначально нет готовых пар, никто не знает, ни с кем придется танцевать, ни под какую музыку. Пары определяются уже во время самого турнира. Ради такого приезжает множество участников из других городов: Москва, Ярославль, Сочи, Санкт-Петербург… Расстояние — не помеха, как и возраст: самому старшему зарегистрированному участнику около 60 лет!

Действительно, возраст на борту «Самолета» не имел ни малейшего значения. Из Орла на турнир приехала группа юных танцоров и танцовщиц, самой старшей из которых 15 лет, а самой юной — всего семь.

Ребята были настроены на победу: они упорно тренировались и приехали в Тулу показать, на что способны.

— На мероприятие в формате джек-н-джилл приехали впервые, но уже много раз участвовали в других турнирах, — поделился 14-летний Александр. — Буги-вуги мы начали заниматься около полугода назад, помимо этого у нас бальные и спортивные танцы. Нравится в танцах, что это, в первую очередь, драйв: ты делаешь простые на первый взгляд движения и этим заводишь себя и зрителей. Сложности порой возникают в импровизации, в моем возрасте уже присутствует такой элемент.

Даше, самой старшей из команды, 15 лет. Ответственность за младших легла на её плечи, но девушка остается оптимисткой:

— Очень нравится, что вокруг позитивные люди, дружественная атмосфера. На турнир приехали за победой, очень на неё надеемся, несмотря на возникающие временами трудности. Конкретно для меня самое тяжелое — долгие, изнуряющие тренировки, но я знаю, что после них всё получается лучше.

Восьмилетние Ваня и Роза, одиннадцатилетний Яков и семилетняя Даша сошлись во мнении, чем больше всего привлекает их буги-вуги:

— Нравятся красивые костюмы, — как на духу признались ребята.

На фестивале каждый чувствовал себя комфортно вне зависимости от степени подготовки: специально для участников турнир был разделён на три уровня сложности. Так, в «бизнес-класс» вошли самые крутые и опытные танцоры, «эконом-класс» предназначался для танцоров среднего уровня, «летная школа» — для начинающих и любителей. Были и особые категории: «асы летной школы» включала в себя самых возрастных участников, а группа с пугающим названием «камикадзе» — всех, кто предпочитает буги-вуги погромче и побыстрее.

Петербуржец Никита Кусетюз на «Самолете» уже в третий раз, в этом году он забрался в «бизнес-класс». Соперников не ищет: Никита приехал за участием, а победе, по его собственному признанию, был бы просто скромно рад. Он по праву считается профессионалом своего дела, потому что танцами занимается уже больше семи лет. В Тулу Никита приехал один, без партнерши по танцам.

Никита Кусетюз:

— Буги-вуги — танец, конечно, парный, но только потому, что его не бывает без двух партнеров. Совершенно не важно, кто с тобой танцует, и совсем не обязательно кого-то с собой привозить. В принципе танцевать меня сподвигло увлечение панком, металлом, в общем, тяжелой музыкой. Мне показалось, что буги-вуги под нее идеально подойдет, вот и решил попробовать. Больше всего в этом танце нравится энергия, возможность себя выразить, общение телом, движениями. Новичкам хочу сказать: веселитесь. Даже если собираетесь танцевать на профессиональном уровне, если хотите совершенствовать технику, музыкальность, не переставайте веселиться! Все придет со временем, помогут опытные танцоры, я, например, помогаю новичкам, когда есть такая возможность.

Москву на борту «Самолета» представляла Виолетта Полякова. На турнире по буги-вуги девушка впервые, тульский фестиваль стал для нее первым масштабным событием в танцевальной карьере. Так же как и Никита, Виолетта приехала без партнера.

— Я готовилась к состязанию, но сейчас все равно переживаю, — призналась дебютантка. — Готовилась больше морально, но и технику оттачивала, повторяла движения, смотрела обучающие видео. Еще ребята, которые уже участвовали в конкурсах, рассказывали, что да как, помогали советом. Для меня это выход из зоны комфорта, самое сложное — подстраиваться под различных партнеров, ведь все ведут и танцуют по-разному. Иногда что-то не дается с первого раза, но я закрываю глаза, расслабляюсь и повторяю снова и снова. Так получаются удивительные движения, я даже не думала, что способна такие сделать. Самое классное в буги-вуги для меня, что этот танец — социальный. Мне нравится движение, нравится общение, обмен энергией с партнером. Танцевать я стала из-за своей огромной любви к рок-н-роллу, джазу, блюзу: слушаю их уже почти десять лет.

Москвичи Роман Цыпленков и Екатерина Москвина занимаются танцами всего три месяца. В Тулу пара приехала за победой. Это не первое их танцевальное состязание, но, по словам Екатерины, такого масштаба они ещё не видели.

— Мы долго искали танцы, на которые бы могли ходить вместе. Выбор пал на буги-вуги, потому что он идеально подходит под наше настроение, — рассказала девушка. — Мы очень активные, Рома ещё внедорожным ориентированием занимается, я — байдарками… — Ещё мы выбрали буги-вуги, потому что это танец акробатичный, но, как говорится, без «хардкора», — добавил Роман. — Мы пока ещё не умеем делать сложные движения, но очень хотим заниматься, будем совершенствоваться и обязательно приедем на пятый «Самолет». Затем Екатерина вспомнила: — Сегодня подвозили девушку. Она рассказывала, что тоже буги-вуги занимается, да ещё и в два раза дольше, чем мы. А потом оказалось, что она тоже в турнире участвует. На победу, конечно, надеемся, но более опытных танцоров опасаемся.

Участники из других городов вызывали к себе немалый интерес, но в центре внимания, вне всякого сомнения, были тульские пары.

Евгения Сергеева и Михаил Самохин никогда не участвовали в турнирах по танцам до «Самолета». Приземлившись на танцевальном состязании в первый раз, пара поделилась своими впечатлениями и рассказала необычную историю знакомства с буги-вуги.

Евгения:

- В прошлом году на праздновании Дня города я поучаствовала в мастер-классе, он проводился на новой набережной. Меня вытащили на танцпол, и, на удивление, мне понравилось. Через несколько дней был открытый урок в школе танцев, где я сейчас и занимаюсь. С этого момента затянуло, танцую уже чуть меньше года. Буги-вуги — танец социальный, он учит девушку доверять своему партнеру и ему подчиняться. Думаю, в современном мире это очень полезное умение, всегда приятно видеть в партнере настоящего мужчину. Михаил — именно такой.

Михаил:

— Мне буги-вуги нравится за обилие движения, за атмосферу, царящую на танцполе. Во время танца все мы — маленькая семья. Так же и на тренировке: тренируемся мы интенсивно, иногда бывает тяжело. Еще нелегко запоминать движения, шаги, ведь, как сказала Женя, партнер-мужчина — это тот, на ком лежит большая ответственность. Приходится всегда следить за ситуацией, ни в коем случае не отключать голову. Со временем, конечно, становится проще, но привыкать нужно долго. На вопрос о победе пара ответила просто: получится — будут рады, не получится — главным останется участие.

Екатерина не занималась танцами уже очень долгое время: последние восемь лет она посвятила воспитанию дочери Сатианы.

Теперь семья пришла на летний турнир и не переживает за победу: для участниц она не в приоритете, хотя победить они были бы рады.

Сатиана рассказала:

— Я пришла, в первую очередь, поучаствовать. Если выиграю, буду радоваться, кричать, но хвастаться ни перед кем не буду! Танцами я занимаюсь уже четыре месяца. Кроме буги-вуги танцую хип-хоп, брейк-данс. Раньше занималась ещё и гимнастикой. Екатерина добавила: — У нас вся семья очень активная, все свободное время посвящаем танцам. Папа занимается хип-хопом, отсюда у дочери такое увлечение. Завлекаем мы ее на обе наши стороны!

Открытый турнир «Самолет» продолжался до позднего вечера. Определить победителей доверили профессионалам из «бизнес-класса», но по общей атмосфере было понятно, что победа тут — действительно не главное. Ценностью фестиваля, несмотря ни на что, как обычно стало живое общение и зажигательное буги-вуги.