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15 июля тульские металлурги отмечают профессиональный праздник
Фото из архива Myslo.

15 июля тульские металлурги отмечают профессиональный праздник

Первый металлургический завод появился в Тульской области более 300 лет назад. Сегодня в этой отрасли трудятся 16 тысяч туляков.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню металлурга, на крупнейшем металлургическом предприятии области — ПАО «Тулачермет» — прошло в минувшую пятницу.

Работников предприятия поздравил с праздником заместитель министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Николай Вишнев. Он подчеркнул, что тульский край — родина российской металлургической промышленности. Именно здесь больше трех веков назад заработал первый металлургический завод, зародились славные династии тульских металлургов, и производство металла стало делом жизни для многих поколений мастеров.

Он также отметил, что сегодня тульскую металлургию представляют такие предприятия, как ПАО «Тулачермет», ПАО «Косогорский металлургический завод», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», АО «Полема».

В отрасли проводится модернизация оборудования, внедряются новые технологии, реализуются перспективные инвестиционные проекты. Настоящим прорывом станет открытие литейно-прокатного комплекса ООО «Тулачермет-Сталь», который обеспечит создание более 1600 рабочих мест, выпуск качественного стального проката для машиностроения, судостроения, оборонного комплекса.

Николай Вишнев вручил отличившимся металлургам предприятия региональные награды.

сегодня, в 10:15 +1
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Люди
Николай Вишнев
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